백지영, 나이든 ♥정석원 보고 오열 "이런 저런 일에도 이겨내 줘서 고마워"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 백지영이 나이든 정석원의 미래 모습을 보고 눈물을 쏟았다.

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2일 백지영의 유튜브 채널에서는 '백지영♥정석원 부부의 현실 노인체험 데이트(오열 주의)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

백지영 정석원 부부는 구독자의 요청으로 노인 체험을 해보기로 했다. 노인 분장을 받는 백지영은 점점 달라지는 자신의 모습에 헛웃음을 터뜨렸다. 이어 정석원이 분장을 받을 동안 70세의 정석원을 생각하며 편지를 쓰기로 한 백지영. 백지영은 "편지 쓰려니까 눈물나려 한다. 우리 손주 생긴 거 상상했다. 나 이거 못쓸 거 같다"며 오열했다. 겨우 마음을 추스른 백지영은 정석원에게 장문의 편지를 썼다.

편지를 쓴 후 분장을 받는 정석원을 본 백지영은 다시 한번 눈물을 터뜨렸다. 이에 정석원은 "정말 너무 착하다. 너무 아이 같은 마음이다"라며 백지영의 순수함에 놀랐다.

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분장을 완성하고 데이트를 즐긴 두 사람. 두 사람은 벚꽃 아래에서 서로에게 쓴 편지를 읽었다. 백지영은 정석원에게 "지금도 너무 멋진 내 남편. 40년 넘게 함께 하면서 너무 행복했다. 건강해줘서 고맙고 든든한 남편, 아빠여서 고맙다. 이런 저런 일들 겪으면서 잘 이겨내 줘서 제일 고맙다"며 "하임이 시집 보낼 때 꺼이꺼이 울든 게 엊그제 같은데 손주가 벌써 9살이야"라고 적었다. 이어 "내년엔 1년 동안 크루즈 여행 가는 거지?"라며 자신의 바람을 밝히기도 했다.

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편지를 읽은 후에는 노인 분장을 한 모습 그대로 가족 사진을 남기기로 했다. 다정한 포즈로 함께 사진을 찍은 후 각자 독사진을 찍은 두 사람. 정석원이 홀로 사진 찍는 모습을 보던 백지영은 또 한번 눈물을 보였다. 이에 정석원은 "감수성이 너무 풍부하다. 울지 마"라고 백지영을 달래줬다.

wjlee@sportschosun.com