장윤주, 국내서 속옷 못 샀던 이유 "통은 XXS인데 B컵..노브라로 다니기도"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 장윤주가 남다른 체형 때문에 국내에서 속옷을 사기 어려웠던 경험을 털어놨다.

Advertisement

2일 유튜브 채널 '윤쥬르'에는 ''데이트할 때 하나쯤은 있어야 돼' 장윤주의 언더웨어 연대기'라는 제목으로 영상이 공개됐다.

영상에서 장윤주는 "나는 바디 제품만큼 속옷 욕심이 많다"며 "우리나라 같은 경우는 속옷의 다양성이 없다. 가슴 사이즈에 따라서 레인지가 있어야 되는데 나는 국내에서 브래지어를 잘 못 샀다"고 털어놨다.

그러면서 "사이즈는 있는데 통이 작아서 잘 못 샀다. 20대 때는 더 심했다. 통은 완전히 XXS인데 B컵이었다"고 밝혔다. 이어 "30대 때는 C컵이었고, 지금은 D~G컵이다. 많이 처진 거 포함"이라며 너스레를 떨었다.

Advertisement

장윤주는 B컵보다도 더 컸을 거 같다는 제작진의 말에 "아니다. 몸이 워낙 말랐는데 가슴이 있으니까 좀 더 커 보였던 거 같다"고 설명했다.

Advertisement

특히 장윤주는 모델 일을 하면서 속옷에 대한 집착이 심했다고 고백했다. 그는 "속옷이 중요한 사람이었다. 모델 일을 하다 보니까 속옷 자국 나는 걸 극혐했다. 그러다 보니까 더 내 몸에 착 붙는 걸 원했다"며 "해외 출장 가면 하루는 속옷 섹션에 가서 온종일 속옷만 사서 입어보고 했던 적이 많다"며 당시를 떠올렸다.

또한 장윤주는 "사실 20~30대 때는 브래지어를 하기 싫어했다. 가끔 너무 심하다 싶을 때는 패치 같은 거 붙여주고 패치 없으면 그냥 밴드를 X자로 붙였다"며 "끈나시 같은 거 입을 때는 아무리 밴드형 브래지어 입는다고 해도 갑갑했다. 아예 노브라로 다니거나 입더라도 망사를 입었다"고 말했다.

Advertisement

이어 "지금은 못 입는다. 갑갑하다. 망사 와이어 같은 게 너무 짱짱한 건 힘든 것 같다. 소화도 안 되고 진짜 아프다"고 밝혔다.