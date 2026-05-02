문지애, 재벌가 대신 ♥전종환과 결혼 택한 이유...박소영에 연애 조언 ('전참시')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 문지애 전 아나운서가 남편 전종환 아나운서와 결혼하게 된 이유를 밝힌다.

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오늘(2일) 방송되는 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전) 396회에서는 박소영 아나운서가 문지애를 만나는 모습이 그려진다.

이날 박소영은 롤모델인 '원조 아나테이너' 문지애와의 첫 만남을 가진다. '문지애의 남편'이자 '박소영의 선배' 전종환은 "욕망 에너지가 비슷한 두 사람을 만나게 해주고 싶었다"라며 자리를 마련했고, 두 사람은 기대 이상의 티키타카를 선보였다는 후문.

이날 박소영은 "나는 별로 유명해지고 싶지 않은 것 같다"고 말했지만, 실제로는 아나운서국 내에서 제일 바쁜 스케줄을 소화하며 '예능 샛별'로 떠오르고 있는 상황. 이를 알고 있던 문지애는 "그럼 소영 씨 빼고 전참시에 내가 나갈게"라며 맞받아치며 또 한번 욕망을 보였다.

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또한, 최근 양세형과의 핑크빛 로맨스(?)로 주목받고 있는 박소영에게 문지애는 '연애 선배'이자, '결혼 선배'로서 현실적인 조언을 건넨다. 과거 '사랑의 스튜디오'에서 남자 스타들에게 몰표를 받았던 비하인드와 함께, 재벌가 대신 전종환과 결혼을 선택한 이유도 솔직하게 털어놓을 예정이다. 이어 "직장에서 만난 사람과 연애할 수 있냐"는 질문을 받은 박소영의 답변에 양세형이 어떤 반응을 할 지 관심이 집중된다.

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꿈과 사랑, 욕망 가득한 박소영의 하루는 오늘(2일) 토요일 밤 11시 10분 MBC '전지적 참견 시점'에서 확인할 수 있다.