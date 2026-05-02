'넘어진' 한준수, 오른쪽 어깨 타박상 → 김태군 1군 등록…"김태형은 불펜 활용" [광주체크]

28일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 KIA의 경기. KIA 김태군이 안타를 날린 뒤 기뻐하고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.03.28/

30일 창원 NC파크에서 열리는 NC와 KIA의 경기. 인터뷰하고 있는 KIA 이범호 감독. 창원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.30/

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[광주=스포츠조선 김영록 기자] KIA 타이거즈가 불펜과 안방에 변화를 줬다.

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KIA는 2일 광주 기아챔피언스필드에서 열리는 KT 위즈전을 앞두고 1군 엔트리에서 투수 홍민규, 포수 주효상을 말소하고 투수 김태형, 포수 김태군을 등록했다.

경기전 만난 이범호 KIA 감독은 "한준수가 어제 넘어져서 어깨에 타박상을 입었다. 하필 던지는 어깨라 좀 쉬게 해주려고 김태군을 올렸다"고 설명했다.

이어 "(김)태군이도 네일이랑 호흡을 맞추려면 오늘쯤 한번 경기에 나서야한다. 내일 비가 온다고는 하는데, 내일 네일이랑 하려면 오늘은 올라왔어야했다"고 설명했다. 김태군은 앞서 1군에서 빠질 당시의 어깨 부상에선 완전히 회복했다고.

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시즌초 선발로 기용됐던 김태형은 황동하가 대체선발 자리를 꿰참에 따라 그 뒤를 받치는 롱맨으로 뛸 예정이다.

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 KIA의 경기. 투구를 준비하는 KIA 김태형. 수원=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.04.21/

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이범호 감독은 "지금 우리 불펜에 멀티이닝을 던져줄 수 있는 투수가 거의 없다. 대부분 1이닝용 투수들인데, 또 선발이 긴 이닝을 던져주지 못하다보니, 어제 (양)현종이도 4이닝만에 내려갔고, 그러다보니 불펜의 부담이 커졌다"면서 "이기는 경기 6회, 아니면 중간에 긴 이닝을 책임져주는 투수가 필요했다. 김태형은 일단 황동하의 뒤를 받쳐주는 역할로 시작한다"고 설명했다.

"원래 그런 역할을 하던 게 이태양인데, 부상으로 내려갔다보니까…다음 상황을 보고 이의리를 한번 빼주고 그 자리에 김태형을 선발로 투입할 예저잉었는데, 이의리 컨디션이 나쁘지 않다고 하니 김태형을 굳이 놔둘 필요가 없다고 봤다. 김태형이 중간에서 던져주면 불펜 투수 한두명 덜 쓰는게 정말 크다."

1일 잠실구장에서 열린 LG와 KIA의 경기. KIA 김태군, 양현종이 대화를 나누고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.04.01/

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이날 외야수 한승연은 데뷔 후 첫 선발출전이다. 한승연에 대해서는 "3할 치고 있다고 하고, 오원석이 나성범에게 강해서, 하루 쉬어주는 효과도 있다. 그참에 한번 한승연을 써보려는 것"이라며 "퓨처스에서 아무리 잘쳐도 1군은 또 완전히 다르다. 여기 적응하는 모습을 봐야한다. 두 타석 정도 1군투수의 공에 어떻게 반응하는지 지켜보겠다"고 답했다.

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광주=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com