'교체 불만 폭발' 손흥민 살아난다! LAFC 공식 선언, 결국 또 SON, SON, SON! "쏘니, 포지션 이동 가능"→"토트넘 시절 100골 이상 넣은 자리"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]손흥민이 활약할 포지션이 왼쪽 윙어 자리가 될까. 기대를 걸 수 있는 선수는 역시 손흥민이다.

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LAFC는 30일 오전 11시30분(한국시각) 미국 캘리포니아주 LA의 BMO 센터에서 톨루카(멕시코)와의 2026년 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 준결승 1차전 홈 경기를 앞두고 있다.

LAFC는 공식 홈페이지를 통해 '올해 가장 중요한 경기가 열린다'며 'LAFC는 멕시코 리그 소속의 데포르티보 톨루카 FC를 상대로 챔피언스컵 준결승 홈 앤 어웨이 경기를 치른다. 이번 시리즈는 새로운 CONCACAF 랭킹에서 1위와 2위를 차지한 톨루카와 LAFC의 두 팀이 맞붙는 경기다. LAFC는 창단 첫 시즌인 2018년 이후 MLS 클럽 중 유일하게 콘카카프 챔피언스컵 준결승에 세 번 진출한 팀이다'고 밝혔다.

AFP연합뉴스

쉽지 않은 여정, LAFC로서는 1차전인 홈 승리가 중요하다. 2차전이 열리는 톨루카의 홈구장인 에스타디오 네메시스 디에스는 무려 해발 2670m의 고지대다. 승리를 장담하기 어려운 조건이다. 홈에서 기선 제압이 강조되는 이유다.

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치열한 경기가 예상되는 상황에서 LAFC의 초점은 역시 손흥민으로 향한다. LAFC는 '공격진에서 왼쪽 윙을 맡았던 드니 부앙가가 출장 정지 징계롤 출전할 수 없게 되며 팀은 새로운 선수를 기용해야 한다. 손흥민이 지난 10년 동안 토트넘에서 100골 이상을 기록했던 왼쪽 측면으로 이동할 수 있다. 아니면 손흥민이 중앙에서 자리를 유지하고, 빠른 발을 자랑하는 샤펠버그나 타일러 보이드 등이 자리를 맡을 수도 있다. 누가 그 자리를 채우더라도 올 시즌 리그와 챔피언스컵 도움 1위인 손흥민과 호흡을 맞출 기회를 얻게 된다'고 설명했다.

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부앙가가 사라진 시점 손흥민의 역할이 강조되는 것은 불가피하다. 멕시코의 아스 멕시코판도 '손흥민은 멕시코 팀을 상대로 득점하는 법을 알고 있다'며 '손흥민은 LAFC에 합류한 이후 득점력과 어시스트 능력을 모두 갖춘 뛰어난 축구 실력을 계속해서 선보이고 있음을 증명해 보였다. 특히 부앙가와 강력한 파트너십을 통해 뛰어난 공격 듀오로 자리매김했다'고 했다.

손흥민으로서도 최근 분위기를 반전시킬 기회가 될 수 있다. 손흥민은 올 시즌 상대의 집중 견제와 함께 어려움을 겪었다. 득점 기세가 뛰어났던 지난 시즌과 달리 올 시즌은 수비의 적극적인 방해 등으로 득점 기회를 잡는 것조차 쉽지 않다. 지난 리그 경기 콜로라도전에서는 후반 교체되며 불만 가득한 표정을 숨기지 못했다. 톨루카를 상대로 득점을 터트려 다시금 분위기를 끌어올릴 수 있다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com