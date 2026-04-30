28기 정숙, 子 나솔이 임신 후 29kg 쪘다…출산 후에도 그대로인 배에 충격

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[스포츠조선 이우주 기자] '나는 솔로' 28기 정숙이 아들 출산 후 회복 중인 근황을 공개했다.

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30일 정숙은 자신의 유튜브 채널을 통해 '출산 전에는 몰랐던 사실'이라는 제목의 쇼츠 영상을 게재했다.

출산 3일차가 된 정숙은 "허리 복대, 지지대 힘으로 버티고 있다"며 회복 중인 근황을 공개했다. 하지만 정숙은 출산 후에도 많이 들어가지 않은 배에 놀란 모습. 정숙은 "배는 쏙 안 들어간다. 임신배가 아니라 내 배였나 봐"라고 토로해 웃음을 안겼다.

이어 정숙은 자신의 출산을 축하하며 손목 강화 운동법을 알려준 지인의 영상을 공유했다. 정숙은 "제왕회복 후 할 일 하나 하나 준비해볼까요?"라며 "저는 총 29kg 증량이 됐어요. 이거 다 빠지는 거 맞겠죠?"라고 출산 후 다이어트를 계획했다.

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한편, 28기 정숙은 지난 27일 "오전 9시 14분 3.52kg. 건강하게 잘 태어났습니다"라며 아들 출산 소식을 알렸다. SBS PLUS, ENA '나는 솔로' 돌싱특집 28기에 출연해 인연을 맺은 정숙과 상철은 '나는 솔로' 최초 혼전임신 커플로 큰 화제가 된 바 있다.

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wjlee@sportschosun.com