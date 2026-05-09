김민하, 확 달라진 체형..'뼈말라'된 근황에 "살 왜 이렇게 많이 빠졌냐"

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김민하가 몰라보게 가냘파진 '뼈말라' 근황을 전했다.
김민하는 8일 자신의 사회관계망서비스에 "양아~"라는 글과 함께 사진을 공개했다.
사진 속 김민하는 양 모양의 가방을 멘 채 뒷모습을 보이고 있다. 핑크색 민소매 상의를 입은 그는 가냘픈 어깨와 팔 라인을 드러내며 눈에 띄게 살이 빠진 모습으로 눈길을 끌었다.
최근 공개된 다른 사진에서도 김민하는 이전과는 확연히 달라진 체형을 드러냈다. 몸에 밀착되는 티셔츠조차 헐렁해 보일 만큼 슬림해진 몸매가 시선을 사로잡았다.
이를 본 팬들의 반응은 엇갈렸다. 몰라보게 야윈 김민하의 모습에 일부 팬들은 "살 너무 많이 빼지 마라. 예쁘지만 지금은 너무 발라서 보기 좋지 않다. 살 조금만 더 찌워라. 그게 훨씬 잘 어울리고 예뻐 보인다", "살 안 빼도 예쁜데 왜 뺐냐", "새 역할 때문에 살 뺀 거냐", "살이 왜 이렇게 많이 빠졌냐"등의 걱정 섞인 댓글을 남겼다.
반면 또 다른 팬들은 "살 진짜 많이 뺐다", "너무 예쁘다", "다이어트 비법을 알려달라" 등 긍정적인 반응을 보였다.
그런가 하면 과도한 외모 평가를 우려하는 목소리도 나왔다. 이들은 "사람들의 말 때문에 상처받지 않았으면 좋겠다. 사람들은 누군가가 무엇을 하든 항상 말하기 마련이다", "남의 몸에 대해 평가하는 말 그만해라"라고 지적했다.
한편 김민하는 넷플릭스 오리지널 영화 '별짓'과 오리지널 시리즈 '꿀알바', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나미야 잡화점의 기적'에 출연할 예정이다.