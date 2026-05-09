김민하, 확 달라진 체형..'뼈말라'된 근황에 "살 왜 이렇게 많이 빠졌냐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 김민하가 몰라보게 가냘파진 '뼈말라' 근황을 전했다.

Advertisement

김민하는 8일 자신의 사회관계망서비스에 "양아~"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

사진 속 김민하는 양 모양의 가방을 멘 채 뒷모습을 보이고 있다. 핑크색 민소매 상의를 입은 그는 가냘픈 어깨와 팔 라인을 드러내며 눈에 띄게 살이 빠진 모습으로 눈길을 끌었다.

최근 공개된 다른 사진에서도 김민하는 이전과는 확연히 달라진 체형을 드러냈다. 몸에 밀착되는 티셔츠조차 헐렁해 보일 만큼 슬림해진 몸매가 시선을 사로잡았다.

Advertisement

이를 본 팬들의 반응은 엇갈렸다. 몰라보게 야윈 김민하의 모습에 일부 팬들은 "살 너무 많이 빼지 마라. 예쁘지만 지금은 너무 발라서 보기 좋지 않다. 살 조금만 더 찌워라. 그게 훨씬 잘 어울리고 예뻐 보인다", "살 안 빼도 예쁜데 왜 뺐냐", "새 역할 때문에 살 뺀 거냐", "살이 왜 이렇게 많이 빠졌냐"등의 걱정 섞인 댓글을 남겼다.

Advertisement

반면 또 다른 팬들은 "살 진짜 많이 뺐다", "너무 예쁘다", "다이어트 비법을 알려달라" 등 긍정적인 반응을 보였다.

그런가 하면 과도한 외모 평가를 우려하는 목소리도 나왔다. 이들은 "사람들의 말 때문에 상처받지 않았으면 좋겠다. 사람들은 누군가가 무엇을 하든 항상 말하기 마련이다", "남의 몸에 대해 평가하는 말 그만해라"라고 지적했다.

Advertisement

한편 김민하는 넷플릭스 오리지널 영화 '별짓'과 오리지널 시리즈 '꿀알바', 디즈니+ 오리지널 시리즈 '나미야 잡화점의 기적'에 출연할 예정이다.