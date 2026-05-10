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"순자 뒷담화 쉴드 불가" 30기 옥순, 31기 옥순·정희·영숙에 분노

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"순자 뒷담화 쉴드 불가" 30기 옥순, 31기 옥순·정희·영숙에 분노

[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 31기 뒷담화 논란에 분노했다.

8일 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 측은 '이거 맞아요? 언니들 기싸움에 너덜너덜해진 영수♥옥순 (ft.실드 포기 선언)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이 영상에는 30기 옥순, 영수 커플이 31기 영상을 보며 리액션을 하는 모습이 담겼다. 30기 옥순은 31기 옥순, 정희, 영숙이 순자의 뒷담화하는 모습을 본 후 "저는 고민상담을 할 수 있다고 생각한다. 여자는 혼자 끙끙 앓는 것보다 서로 얘기를 했을 때 생각이 정리되는 경우가 많다"라며 애써 포장하려 했다.

하지만 영호가 "저는 듣는 사람 입장에서는 뒷담화가 될 수 있다고 생각한다"라고 하자, 옥순은 "맞다. 문은 닫고 말씀하시지 아쉽다. 5박 6일이니 조금만 참지 저건 진짜 아니다"라며 속마음을 전했다.

"순자 뒷담화 쉴드 불가" 30기 옥순, 31기 옥순·정희·영숙에 분노

이어 30기 옥순은 또다시 31기 옥순, 정희, 영숙이 순자 방 앞에서 순자를 투명인간 취급, 영숙을 노골적으로 응원하는 장면을 보고 "저렇게 앞이라고? 합성 아니죠? 저건 (순자가) 모를 수가 없다. '우리팀 파이팅!'을 하고 싶은 마음 같은데 실드 불가"라며 정색했다.

joyjoy90@sportschosun.com

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