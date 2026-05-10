"순자 뒷담화 쉴드 불가" 30기 옥순, 31기 옥순·정희·영숙에 분노

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[스포츠조선 이게은기자] '나는 솔로' 30기 옥순이 31기 뒷담화 논란에 분노했다.

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8일 ENA, SBS Plus '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 측은 '이거 맞아요? 언니들 기싸움에 너덜너덜해진 영수♥옥순 (ft.실드 포기 선언)'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이 영상에는 30기 옥순, 영수 커플이 31기 영상을 보며 리액션을 하는 모습이 담겼다. 30기 옥순은 31기 옥순, 정희, 영숙이 순자의 뒷담화하는 모습을 본 후 "저는 고민상담을 할 수 있다고 생각한다. 여자는 혼자 끙끙 앓는 것보다 서로 얘기를 했을 때 생각이 정리되는 경우가 많다"라며 애써 포장하려 했다.

하지만 영호가 "저는 듣는 사람 입장에서는 뒷담화가 될 수 있다고 생각한다"라고 하자, 옥순은 "맞다. 문은 닫고 말씀하시지 아쉽다. 5박 6일이니 조금만 참지 저건 진짜 아니다"라며 속마음을 전했다.

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이어 30기 옥순은 또다시 31기 옥순, 정희, 영숙이 순자 방 앞에서 순자를 투명인간 취급, 영숙을 노골적으로 응원하는 장면을 보고 "저렇게 앞이라고? 합성 아니죠? 저건 (순자가) 모를 수가 없다. '우리팀 파이팅!'을 하고 싶은 마음 같은데 실드 불가"라며 정색했다.

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joyjoy90@sportschosun.com