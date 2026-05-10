주영훈, 'B 군-A 양' 루머 직접 언급 "엄정화랑 사이 방송관계자도 의심"

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[스포츠조선 이지현 기자] 작곡가 주영훈이 가수 엄정화와의 열애설에 다시 한 번 해명했다.

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9일 방송된 KBS 2TV '불후의 명곡'에서는 '작사·작곡가 주영훈 편 2부'가 방송됐다.

이날 주영훈은 엄정화의 '포이즌'에 대해 "그 당시에 이런저런 소문도 많이 났다"고 고개를 끄덕였다.

그는 "저는 엄정화 씨 앨범이 제 앨범을 내는 기분으로 작업했다. 새 앨범을 발표할 때마다 주영훈 하면 엄정화라는 이름이 항상 붙었다. 또 엄정화 하면 주영훈이라는 이름이 항상 콤비처럼 붙었다"면서 "섹시 여가수 A 양과 작곡가 B 군의 열애설이라고 소문이 나면, 많은 사람들이 그게 저하고 엄정화 씨인 줄 알고 진짜 방송 관계자들이 '엄정화랑 아유' 이렇게 저를 보기도 했다"고 밝혔다.

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이에 주영훈은 "다시 한 번 이 자리를 빌어서 말씀드린다면. 굉장히 좋은 친구로 지금까지 잘 지내고 있습니다"라고 이야기해 눈길을 끌었다.

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한편 주영훈은 효도곡으로 엄정화의 '페스티벌'과 김종국의 '사랑스러워'를 꼽았다.

olzllovely@sportschosun.com