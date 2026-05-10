제니, '1인 기획사' 초대박..2년 만에 238억 정산 받아

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[스포츠조선 박아람 기자] 그룹 블랙핑크의 제니가 자신이 설립한 개인 레이블을 통해 최근 2년간 200억 원이 넘는 정산금을 받은 것으로 알려졌다.

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9일 금융감독원 전자공시시스템에 공개된 감사보고서에 따르면 제니의 1인 기획사 OA엔터테인먼트는 지난해 제니에게 약 94억7000만 원 규모의 정산금을 지급했다.

여기에 지난 2024년 지급된 약 143억 원을 더하면, 최근 2년간 제니가 받은 정산금은 총 238억 원 수준에 달한다.

OA엔터테인먼트는 제니가 지난 2023년 11월 YG엔터테인먼트와 개인 전속계약 종료 후 설립한 개인 레이블이다. 현재 BLACKPINK 팀 활동은 YG엔터테인먼트에서, 개인 활동은 OA엔터테인먼트를 중심으로 진행 중이다.

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특히 OA엔터테인먼트 지분은 제니가 100% 보유하고 있으며, 대표직은 제니의 모친이 맡고 있는 것으로 전해졌다.

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설립 이후 실적도 꾸준한 성장세를 보였다. OA엔터테인먼트는 2024년 매출 189억 원, 영업이익 5억8000만 원을 기록했으며 지난해 매출은 238억 원까지 증가했다. 다만 영업이익은 3억9000만 원으로 소폭 감소했다. 업계에서는 급여와 지급수수료 등 판매관리비 증가가 영향을 준 것으로 보고 있다.

한편 제니는 최근 미국 시사주간지 Time이 선정한 '2026 세계에서 가장 영향력 있는 100인' 명단에 이름을 올리며 글로벌 영향력을 다시 한 번 입증했다.

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tokkig@sportschosun.com