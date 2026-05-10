'이지훈♥' 아야네, 어린이집 사탕 논란 직접 해명 "오해 풀었다…죄송하고 또 죄송"

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[스포츠조선 이지현 기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 어린이집 사탕 논란과 관련해 직접 해명에 나섰다. 육아 일상을 공유한 게시물이 예상치 못한 논쟁으로 번지자, 어린이집 측과의 대화 내용을 전하며 상황 진화에 나선 것이다.

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아야네는 10일 자신의 SNS 스토리를 통해 장문의 글을 게재했다. 그는 "어제 어린이집에서 연락이 와 이야기를 잘 했다"며 "스토리 내용을 기사로 접하게 되면서 원래 의도와 다르게 상황이 흘러가 당황하셨을 거라고 이야기해주셨다"고 밝혔다.

이어 "비타민 사탕은 아이들이 보채거나 할 때 가끔 주는 경우가 있었고, 그거에 대해 미리 말씀 못 드려서 오해가 생긴 것 같다고 하셨다"고 설명했다.

아야네는 "전 처음부터 지적을 하려 올린 것이 아니었고, 어린이집에서 사탕 받게 될 상황이 있는지를 몰랐기에 그것에 놀란 거지 전혀 주시기에 대해 나쁘게 생각하지 않았다"고 강조했다. 그러면서 "저희 아이만 특별히 하나하나 모두 관리해주실 필요가 없고 지금까지도 그런 부분을 한 적도 없었고 앞으로도 그러실 필요가 전혀 없고 상황이 이렇게 되어 죄송하고 또 죄송하다고 말씀드렸다"고 덧붙였다.

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또한 그는 "오늘 이렇게 스토리에 올리는 이유는 저와 어린이집 관련해서 오해의 소지가 있는 기사들이 아직도 많이 나오고 있어 삭제를 부탁드리고 싶어서"라며 "어린이집도 저도 오해를 풀었기에 더 이상의 확산을 원하지 않지만 기사 숫자가 많아 모든 기자님에게 삭제 요청을 보내기 힘든 상황"이라고 호소했다.

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앞서 아야네는 딸 루희의 어린이집 가방에서 발견된 사탕 껍질 사진을 공개하며 "조금 충격적이었던 거"라고 털어놨다. 그는 "루희는 아직 무염하는 아기라 과자도 떡뻥만 먹고 비타민 사탕도 먹이지 않았다"고 밝혔고, 해당 게시물이 온라인상에서 갑론을박으로 번졌다.

일부 누리꾼들은 "어린이집을 저격한 것 아니냐"는 반응을 보였지만, 반대로 "육아하다 보면 충분히 있을 수 있는 일상 에피소드"라는 공감 의견도 이어졌다. 논란이 커지자 아야네가 직접 추가 입장을 내며 확대 해석을 경계한 것으로 보인다.

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한편 이지훈과 아야네는 2021년 결혼했으며, 시험관 시술 끝에 딸 루희를 품에 안았다. 최근에는 둘째 임신 소식을 전해 많은 축하를 받았다.

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olzllovely@sportschosun.com