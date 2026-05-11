김나영♥마이큐, 카메라 켜진 줄도 모르고 진한 뽀뽀...신혼부부 달달케미

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김나영과 가수 겸 화가 마이큐가 자연스럽게 나온 달달한 스킨십과 현실 부부 케미로 눈길을 끌었다.

Advertisement

10일 유튜브 채널 김나영의 '노필터티비'에는 '본격 부부 룩북 봄맞이 멋쟁이 커플의 옷자랑 멋자랑'이라는 제목의 영상이 업로드됐다.

이날 김나영은 "이제 날씨도 따뜻해졌으니까 우리 봄 룩을 한번 찍어보면 어떨까 싶었다"며 커플 룩북 촬영을 제안했다.

이어 그는 "제가 밖에 나갔다 들어왔는데 주문한 원피스가 와 있더라. 너무 마음에 들어서 바로 입어보려고 한다"며 화사한 봄 원피스를 공개해 시선을 사로잡았다.

Advertisement

특히 두 사람은 다양한 '부부 룩북'을 선보이는 과정에서 자연스럽게 뽀뽀를 하거나 다정한 눈빛을 주고받는 등 거리낌 없는 스킨십으로 훈훈함을 자아냈다.

Advertisement

영상 내내 이어진 달달한 분위기에 누리꾼들은 "너무 예쁜 커플" "옷보다 두 분이 잘 어울린다" 등의 반응을 보였다.

본격적인 룩북 촬영이 시작되자 김나영은 최근 함께 다녀온 빈티지숍 일화를 공개했다. 그는 "남편 마이큐가 옷을 잘 못 고르더라. 패션 하수다"라며 장난스럽게 놀렸고, 이어 "저는 뭐가 어울릴지 그냥 딱 보인다. 그래서 제가 '이 티셔츠 사라'고 해서 구매했다"고 밝혔다.

Advertisement

김나영이 직접 골라준 티셔츠에는 'YOUNG'이라는 문구가 적혀 있었다. 이에 그는 "'젊음의 영'이 아니라 '나영의 영'이다. 저한테 속해 있다는 의미로 산 것"이라며 귀여운 소유욕을 드러내 웃음을 안겼다.

Advertisement

또 김나영은 "처음에는 내가 입을까 고민했는데, 마이큐가 딱 맞게 입으면 너무 예쁠 것 같아서 사줬다"며 애정을 드러냈다.

패셔니스타 커플답게 두 사람은 여러 벌의 시밀러룩도 선보였다. 따로 옷을 입고 나왔음에도 자연스럽게 어울리는 스타일링에 서로 감탄하는 모습도 이어졌다.

김나영은 "우리가 맞춰 입지 않았는데도 잘 맞는다. 데이트하던 시절처럼 '마이큐가 무슨 옷 입고 나올까' 설렌다"며 수줍게 웃었고, 마이큐 역시 "나도 그렇다"며 달달한 눈빛으로 화답했다.

이어 김나영은 "이렇게 영상을 많이 남겨두면 나중에 우리가 할머니, 할아버지가 됐을 때 보는 재미가 있을 것 같다"며 흐뭇해했다.

이에 마이큐는 "미래의 나에게 한마디 해야 하나?"라며 "잘하고 있어, 다정하게 해"라고 말해 마지막까지 훈훈한 분위기를 자아냈다.

shyun@sportschosun.com