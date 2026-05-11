'모수 저격' 와인킹, 돌연 행사 취소에 고개 숙였다… "울먹이는 업체들" 무슨 일

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[스포츠조선 조민정 기자] 와인 유튜버 와인킹이 예정됐던 팝업 행사가 취소된 사실을 알리며 고개를 숙였다. 최근 '모수 서울 와인 논란'을 강하게 비판했던 상황과 맞물리며 관심이 쏠리고 있다.

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와인킹은 10일 자신의 유튜브 채널에 영상을 올리고 "5월 20일부터 예정돼 있던 코엑스 팝업이 취소됐다"며 "행사를 기다려준 분들과 함께 준비해온 협력업체들께 죄송하다"고 밝혔다.

그는 행사 진행 과정에 대해 "대행사가 장소 확보와 인허가, 면허 등을 담당하기로 돼 있었는데, 최근 해당 부분에 대한 책임을 지기 어렵다는 통보를 받았다"고 설명했다. 이어 "관객은 이미 앉아 있는데 무대를 열 수 없는 상황과 같다"고 토로했다.

특히 이번 취소로 인해 협력업체들의 피해를 우려했다. 와인킹은 "50여 곳의 업체와 오랜 기간 신뢰로 일해왔는데 일부는 이번 행사를 위해 자금을 모아 와인을 들여왔다"며 "취소 소식을 전하자 울먹이는 분들도 있었다"고 전했다. 이어 "작은 업체들은 판로가 막히면 큰 어려움에 처할 수 있다"고 안타까움을 드러냈다.

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그러면서 "저 역시 와인으로 생계를 이어가는 사람"이라며 "이 산업이 더 나아지길 바라는 마음으로 일해왔다"고 강조했다. 다만 오는 22일부터는 직접 행사를 진행하겠다는 계획도 밝혔다.

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영상 공개 이후 일부 네티즌들은 "시기가 공교롭다"는 반응을 보이기도 했다.

앞서 와인킹은 모수 서울의 와인 바꿔치기 논란과 관련해 "와인 사기에 해당한다"고 지적해 주목받았다. 해당 논란은 한 소비자가 2000년 빈티지 대신 2005년 제품을 제공받았다고 주장하며 시작됐고 이후 모수 측은 공식 사과를 발표했다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com