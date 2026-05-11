김선호, 생일날 기부로 뜻깊은 나눔 실천 "어른신들 새로운 배움과 도전 위해 5천만원 쾌척"

6일 서울 명동 커뮤니티 마실에서 쿠팡플레이 '봉주르빵집' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 김선호. 명동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.06/

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[스포츠조선 조지영 기자] 배우 김선호가 팬들에게 받은 사랑을 뜻깊은 나눔으로 전했다.

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김선호의 소속사 판타지오에 따르면 김선호는 지난 8일, 자신의 생일을 맞아 한국노인종합복지관협회에 5000만원을 기부했다.

한국노인종합복지관협회는 전국 노인종합복지관의 발전과 노인복지 증진을 위해 정책 지원, 교육, 조사연구, 네트워크 구축 등 다양한 사업을 추진하고 있는 전국 단위 협회로, 이번 후원금은 전국 노인복지관을 중심으로 어르신 대상 교육과 사회참여 활동 지원에 활용될 예정이다.

김선호는 최근 예능 '봉주르빵집' 촬영에서 지역 어르신들과 한층 가까이 소통하며 뜻깊은 시간을 보냈고, 이를 통해 이번 기부를 결정한 것으로 알려졌다. 단순한 지원을 넘어, 어르신들의 새로운 배움과 도전을 응원하는 마음을 보내고자 한 것.

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생일을 기념해 의미 있는 나눔을 실천한 김선호는 지난 2021년부터 백혈병 환아들을 위한 치료비 지원, 자립준비청년 지원 등 다양한 방식으로 매년 따뜻한 마음을 전하며 생일 기부를 이어오고 있다.

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한편 김선호는 쿠팡플레이 예능 '봉주르빵집'을 통해 시청자들을 만나고 있다.

조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com