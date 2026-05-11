슬리피, 父칠순에 송가인 섭외했더니 축제 현장 '역대급 효도'

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[스포츠조선 김준석 기자] 래퍼 슬리피가 아버지 칠순 잔치를 위해 '트로트 퀸' 송가인을 직접 섭외한 역대급 효도 일화를 공개했다.

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최근 슬리피는 공개된 유튜브 채널 '여의도 육퇴클럽'에 출연해 아버지 칠순 잔치를 준비했던 당시를 떠올렸다.

그는 "처음에는 가족끼리 간단히 식사만 하려고 했다. 그런데 아버지가 은근히 잔치를 원하시더라"며 "결혼식만큼 준비할 게 많아서 부담됐는데, 그래도 확실한 한 방이 필요했다"고 말했다.

고민 끝에 슬리피가 꺼낸 카드는 다름 아닌 송가인이었다.

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슬리피는 "가인아, 우리 아버지 칠순인데 혹시 한 번 와줄 수 있니?"라고 조심스럽게 부탁했고, 송가인은 "아, 알았어요!"라며 흔쾌히 응했다고 밝혔다.

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실제 칠순 잔치 당일 송가인이 등장해 '아리랑'을 부르자 현장은 순식간에 축제 분위기로 변했다.

슬리피는 "노래 시작하자마자 잔치 자리가 들썩였다"며 "옆집 칠순 잔치 어르신들까지 구경하러 오고, 다른 홀에서도 오고 아래층 사람들도 올라와 난리가 났다"고 회상했다.

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누리꾼들 역시 "칠순 잔치에 송가인이라니 효도 클래스가 다르다", "아버님 진짜 평생 자랑하실 듯", "송가인 의리 멋지다", "이건 거의 콘서트 아니냐" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 나타냈다.

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narusi@sportschosun.com