'앞트임 복원' 강예원, 확 달라진 인상.."막 돌아다녀도 못 알아봐"

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 강예원이 앞트임 복원 수술 후 달라진 일상을 털어놨다.

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11일 '깡예원' 유튜브 채널에는 '강예원 '앞트임 복원 비하인드, 드디어 다 풉니다| 9년 찐친·필라테스 현실'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

강예원은 수업을 받으며 찐친이 된 필라테스 원장과 앞트임 복원 수술에 대한 이야기를 나눴다. 이 원장은 큰 화제를 모았던 강예원의 앞트임 복원 수술을 추천한 장본인이라고.

강예원은 "이 친구가 욕을 엄청 많이 먹었다. 내가 '노빠꾸'에 나와 앞트임 복원 수술에 대해 말했더니 '앞트임 복원하라는 동생 잘못됐네' '인생 망쳤네' 등의 반응이 나왔다. 내가 이 친구에게 20대 초반 모습을 보여줬더니, 이때가 훨씬 낫다면서 앞트임 복원 수술을 해야될 것 같다고 했다"라고 설명했다.

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이후 지인은 마침 센터에 앞트임 복원 수술을 한 회원을 보고 강예원에게 이를 추천했다고. 강예원은 "눈 앞쪽을 너무 터서 눈이 몰리는 느낌이 들어 무서웠다. 근데 바꿀 수 있다는 희망을 줘서 수술을 했다. 이 친구 덕분에 옛날 얼굴을 찾았다. 연기할 때 거슬렸는데, 인생을 다시 새롭게 살 수 있는 기회를 준 은인"이라며 지인에게 고마움을 전했다.

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강예원은 "사람들이 잘 못 알아본다. 저 좀 알아봐달라"라면서도 "편한 것도 있다. 사람들이 이제 목소리로 알아보더라. 혼자 떡볶이집에 서서 오뎅도 먹고 막 돌아다녀도 아무도 안 쳐다봐서 편하다"라고 말했다.

한편 강예원은 SBS 시트콤 '허니 허니'로 데뷔했으며 영화 '하모니', '비정규직 특수요원', '나쁜 녀석들: 더 무비, 드라마 '백희가 돌아왔다', '죽어야 사는 남자' 등에 출연했다. 최근 부친상을 당하는 아픔을 겪었다.

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joyjoy90@sportschosun.com