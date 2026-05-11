'48kg 뼈말라' 소유, 37인치 엉덩이 볼륨 자랑 "바지 안맞아 사이즈 교체"

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 소유가 엉덩이 볼륨감에 남다른 욕심을 드러냈다.

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11일 유튜브 채널 '소유기'에는 "뮤비 찍다 응급실 행이라니… | [Off Hours] 비하인드"라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 소유는 신곡 'OFF Hours' 뮤직비디오 촬영을 마친 뒤 모니터링에 나서 화면 속 자신의 모습을 꼼꼼히 살폈다. 그러던 중 그는 "너무 좋다. 근데 운동하지 말라고 하냐"라며 제작진을 향해 귀여운 투정을 건네 현장을 웃음짓게 했다.

이에 제작진은 "얇아지는 거랑 키우는 거랑 다르다"라고 설명한 뒤, "엉덩이 조금 더 빼자"라고 구체적인 의견을 전했다.

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그러자 소유는 "여기서 빼라는 거냐. 안 된다"라고 단호하게 선을 그었고, 제작진은 "언니 엉덩이가 너무 커져서 바지 사이즈도 바꿨다"라고 맞받아치며 웃음을 유발했다.

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소유는 이에 굴하지 않고 "헬스장도 못 가게 할 거냐. 난 지금 위 엉덩이 더 채우고 싶다"라며 "우리가 약속한 게 있지 않냐. 37(인치)까지 괜찮다고 하지 않았냐"라고 자신의 기준을 강조하며 또 한 번 폭소를 자아냈다.

이어 제작진이 "오늘 보니까 조금 빼는 게 예쁠 것 같다"라고 의견을 내자, 소유는 "부피를 키운다는 게 아니다. 윗 엉덩이를 내 만족상 채우고 싶다"라고 다시 한 번 분명한 목표를 밝혔다.

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결국 제작진은 "창과 방패 싸움 같다"라며 웃어 보였고, 소유와 제작진의 현실적인 티키타카는 끝내 훈훈한 분위기 속에서 유쾌하게 마무리됐다.

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한편 소유는 최근 68kg에서 48kg까지, 총 20kg 감량에 성공해 화제를 모았다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com