방탄소년단 정국 84억 뜯으려던 中 총책 송환, 구속영장 신청 예정

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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 방탄소년단 정국 등의 개인 정보를 탈취해 380억원대 자산을 빼돌린 국제 해킹 범죄 조직의 중국인 총책 A씨가 국내로 송환됐다.

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법무부와 경찰청은 13일 오전 태국 방콕에서 A씨(40)를 인천국제공항으로 송환했다고 밝혔다. 서울경찰청 사이버수사대는 피의자 조사와 압수물 분석을 진행한 후 구속영장을 신청할 방침이다.

서울경찰청 관계자는 "사회적 파급력이 큰 사건인 만큼 엄정 수사하겠다"고 밝혔다.

A씨는 태국 등 해외에서 해킹 범죄단체를 조직해 2023년 8월부터 2025년 4월까지 알뜰폰 사업자 등 홈페이지에 침입, 불법수집한 개인정보를 활용해 피해자들의 금융계좌에서 무단으로 예금을 인출한 혐의 등을 받는다.

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피해자 중에는 정국을 비롯해 대기업 회장, 법조인 등 유명인과 재력가들이 포함됐다. 정국은 84억원 상당의 하이브 주식을 탈취당했으나 소속사 하이브의 지급정지 조치로 실제 피해로는 이어지지 않았다.

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앞서 서울경찰청 사이버수사대는 지난해 8월 먼저 송환된 B씨 등 총책 2명과 국내외 조직원 16명을 검거했다. B씨는 지난해 9월 구속기소돼 재판을 받고 있다.

법무부는 태국 현지에서 A씨와 B씨를 검거했던 지난해 5월 태국 당국에 긴급인도구속을, 같은해 8월 범죄인 인도를 청구했다. 긴급인도구속청구는 정식 범죄인 인도 청구 전 범죄인의 신병을 우선 확보해줄 것을 요청하는 조약상의 제도다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com