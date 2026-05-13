장항준, 1600만 거장의 '번아웃' 고백…"막 살고 싶은데 보는 눈 너무 많다"

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[스포츠조선 김준석 기자] 대한민국 영화사에 '1,600만 관객'이라는 대기록을 쓴 장항준 감독이 거장의 왕관 뒤에 숨겨진 뜻밖의 번아웃을 고백했다.

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13일 방송된 MBC FM4U '두시의 데이트 안영미입니다'에 출연한 장항준 감독은 최근 연출작 '왕과 사는 남자'가 누적 관객 수 1,600만 명을 돌파하며 역대 흥행 2위에 오른 소회를 전했다.

하지만 장항준의 입에서 나온 말은 축배의 소감이 아닌 의외의 '한탄'이었다.

장항준은은 "거장 반열에 올랐지만 오히려 행복감이 저하됐다"며 운을 뗐다.

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그는 "나는 원래 '막 사는 것'이 인생 모토인 사람인데, 거장이 되고 나니 주변에 보는 눈이 너무 많아져 경거망동하기가 어렵다"고 털어놨다. 대중의 높은 기대치와 시선이 자유로운 영혼인 그에게는 일종의 제약이 된 셈이다.

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특히 장 감독은 누리꾼들의 이중적인 태도에 대해 날 선 일침을 가했다.

그는 "네티즌들은 한 손에는 꽃을, 한 손에는 돌을 들고 있다"며 "칭찬할 때는 숨 막히게 하다가도, 라이징 스타가 나오거나 누군가 삐끗하면 들고 있던 꽃을 즉시 돌로 바꿔 던진다"고 꼬집었다.

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이어 "나는 살면서 누구를 좋다 나쁘다며 인터넷에 글을 써본 적이 단 한 번도 없다"며 무분별한 비난 문화에 대한 거부감을 드러냈다.

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아내 김은희 작가의 '내조(?)' 섞인 압박도 공개됐다.

장항준은 "은희가 항상 '오빠 제발 말 많이 하지 마, 실수가 많아질 수밖에 없어'라고 신신당부를 한다"며 "하지만 이게 내가 바란 삶이 아니다. 눈에 큰 기쁨과 쾌락이 사라졌다"고 덧붙여 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.

narusi@sportschosun.com