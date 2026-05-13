'빅마마' 이혜정, 성형외과 견적 1천만원 받더니..시술 후 달라진 얼굴 "만족도 200%"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '빅마마' 이혜정이 얼굴 시술 후 만족감을 드러냈다.

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13일 유튜브 채널 '빅마마 이혜정'에는 '운동으로 땀 빼고 얼굴에 보수 좀 했습니다!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 이혜정은 얼굴에 멍이 채 빠지지 않은 상태로 모습을 드러냈다. 그는 "지난번에 성형외과에 가서 견적 내지 않았냐. 거기 원장 선생님이 땡겨줬다. 실 넣고 콜라겐 넣고 스킨 보톡스 했다. (얼굴) 보수했다"고 털어놨다. 이어 "지금 기분이 매우 좋은 상태다. 만족도 200%"라고 밝혔다.

한층 탄탄해진 피부를 자랑한 이혜정은 "나도 깜짝 놀랐다. (시술) 들어가기 전에 사진 찍었는데 그때 얼굴과 시술 후 사진을 보니까 너무 놀라웠다. 세수할 때 느낌도 다르다"고 말했다. 그러면서 "알아보는 분들도 있고, 모르는 분들도 있는데 내 만족도가 너무 높다"고 덧붙였다.

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또한 "선생님 말씀으로는 1년 정도 갈 거라고 하는데 1년에 한 번 정도 이 정도의 노력이면 또 할 수 있을 것 같다"며 "1년 후에 다시 할 거다"라고 말했다.

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앞서 이혜정은 지난해 한 성형외과를 찾아 외모 고민을 털어놓으며 상담받은 바 있다. 당시 그는 실 리프팅 약 300만 원, 눈 수술 약 400만 원, 하안검수술 약 300만 원이라는 설명을 듣고 "집 방 한 칸 전세 놔야겠다. 그래도 젊어질 수 있으면 3개월 카드로 할부하면 되겠다"며 수술 의지를 드러냈다.