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'김원효♥' 심진화, 임신 포기 했는데 뜻밖의 '아기 운' 울컥 "47세에 말이 안 돼"

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'김원효♥' 심진화, 임신 포기 했는데 뜻밖의 '아기 운' 울컥 "47세에 말이 안 돼"

[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 심진화가 프랑스에서 본 수정구슬 점에서 뜻밖의 '아기 운'을 언급받으며 눈물을 쏟았다.

13일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '프랑스 점쟁이가 수정구슬로 본 장영란 가족의 충격적 미래?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 장영란은 심진화와 함께 프랑스 현지 점술가를 찾아 생애 첫 수정구슬 점과 터키식 커피 점을 체험했다. 점술가는 두 사람에게 터키식 커피를 마신 뒤 잔을 뒤집게 했고, 남은 커피 찌꺼기를 통해 점괘를 풀이했다.

먼저 심진화의 잔을 본 점술가는 "새처럼 날아갈 것 같다"며 "일도 새처럼 훨훨 날아갈 운이 보인다"고 말했다.

이어 남편 유무를 묻던 점술가는 "큰 하트와 아기가 보인다"고 이야기했고, 이를 들은 장영란은 깜짝 놀라며 "진화야!"라고 외쳤다. 당황한 심진화는 "아기가 보인다고? 말이 안 되잖아. 나 47세야"라고 웃어 보였고, 장영란은 "모르는 거지. 건강하잖아"라며 응원했다.

특히 점술가는 "어머니를 많이 생각하고 있다. 그래서 아기를 원하는 마음도 보인다"고 덧붙였고, 이에 심진화는 끝내 울컥한 모습을 보였다.

'김원효♥' 심진화, 임신 포기 했는데 뜻밖의 '아기 운' 울컥 "47세에 말이 안 돼"

앞서 심진화는 방송을 통해 가족을 위해 희생하며 살아온 어머니를 언급한 바 있다. 그는 "엄마가 진짜 불쌍해서 눈 뜨고도 못 보겠더라. 한 번은 엄마 인생을 살았으면 좋겠다"고 털어놓으며 안타까운 마음을 드러냈다.

눈물을 흘리는 심진화를 향해 점술가는 "어머니께서 걱정을 많이 하고 계신다"며 "가족 중 돌아가신 분이 있죠? 그분이 계속 메시지를 보내고 있다. '용기 있는 내 딸 진화야'라고 말한다"고 전해 먹먹함을 더했다. 이에 심진화는 세상을 떠난 아버지를 떠올리며 감정을 추스르지 못했다.

한편 심진화는 개그맨 김원효와 지난 2011년 결혼했다. 두 사람은 오랜 시간 아이를 갖기 위해 노력했지만, 여러 차례 시도 끝에 임신을 포기했다고 솔직하게 고백한 바 있다.

olzllovely@sportschosun.com

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