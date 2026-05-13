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황혜영, 뇌종양에 우울증까지…"치료 포기했지만 남편이 살렸다"('퍼펙트 라이프')

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황혜영, 뇌종양에 우울증까지…"치료 포기했지만 남편이 살렸다"('퍼펙트 라이프')

[스포츠조선 정안지 기자]그룹 투투 출신 황혜영이 과거 뇌종양 진단을 받았던 당시를 떠올리며 "수술 안 하고 그냥 내려놓겠다고 했다"라고 털어놨다.

13일 방송된 TV조선 '퍼펙트 라이프'에서는 황혜영이 게스트로 출연했다.

이날 황혜영은 "예전에는 쇼핑몰을 운영하며 일이 너무 많아서 잠을 못 잤고, 스트레스로 예민하고 긴장된 상태로 살았었다"라며 "그렇게 살다 보니 2010년도에 뇌수막종 진단을 받았다"라며 건강 악화로 투병한 사실을 밝혔다.

그는 "귀에 문제인 줄 알고 이비인후과, 내과 가서 검사받고 CT, MRI 다 찍었는데 결국 오른쪽 소뇌 뇌종양이 발견됐다"라고 전했다.

갑작스러운 진단에 큰 충격을 받았던 황혜영은 "'왜 내게 이런 병이 생겼지? 나름 열심히 살아왔는데' 하는 생각에 허탈함과 허무함에 우울증이 오기도 했다"라며 당시의 심정을 고백했다.

황혜영, 뇌종양에 우울증까지…"치료 포기했지만 남편이 살렸다"('퍼펙트 라이프')

이성미는 "남편도 당시에 많이 놀랐을 것 같다"고 하자, 황혜영은 "남편과 만난 지 한 달 만에 그런 일이 생겼다"라고 밝혀 더욱 안타까움을 자아냈다.

그는 "당시 나는 수술도 안 하고 이대로 그냥 내려놓겠다고 했는데, 남편이 수술 일정을 잡고 입원시킨 후 간호까지 해줬다"며 남편을 향한 고마운 마음을 전했다. 이를 들은 이성미는 "남편이 살렸다"라고 했다.

황혜영은 "어렸을 때는 건강 관리에 무심했다. 염증 관리를 못해서 건강이 무너진 거 아닌가 후회가 됐다"라고 밝혔다.

anjee85@sportschosun.com

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