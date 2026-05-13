31기 순자, 옥순·영숙·정희 3인방 뒷담화에 상처 "뻔히 옆에 있는데..멘털 갈려" ('나는솔로')

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[스포츠조선 조윤선 기자] 31기 순자가 자신을 향한 뒷담화 때문에 상처받은 심정을 털어놨다.

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13일 방송된 SBS Plus·ENA 리얼 데이팅 프로그램 '나는 SOLO'에서는 2대1 데이트를 마친 뒤 여성 출연자들이 진솔한 대화를 나누는 모습이 공개됐다.

이날 영숙은 순자와 함께 2대1 데이트를 다녀온 후 룸메이트 옥순, 정희에게 "힘들었다. 최악이었다. 가서 한 마디도 안 했다. 거의 열 마디 이내밖에 안 했다"고 토로했다.

데이트 내내 경수와 순자의 대화에 소외감을 느꼈던 영숙은 "내가 없는 줄 알았다"며 속상한 마음을 드러냈다. 그러면서도 "그럼에도 경수 님이 나랑 이야기를 나눠보고 싶다고 했다. 나에 대한 마음이 큰 건 아닌데 그래도 내가 이야기 나누면 잘 맞을지 궁금하다고 하더라"고 말했다.

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이어 "딱 봐도 제스처나 관심, 행동 다 그분(순자)을 향해 있는 거 같은데 굳이 더 이야기하고 싶다는 게 아이러니하다"며 씁쓸한 마음을 내비쳤다.

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순자 역시 데이트 후 지친 표정으로 숙소에 돌아와 룸메이트 영자에게 속마음을 털어놨다. 그는 "사실 내가 더 힘들었던 건 (데이트) 선택한 후 숙소 들어와서 준비하고 있을 때 뻔히 내가 옆에 있는데 저 방 사람들이 '다 씹어 먹고 와'라고 하더라"고 말했다. 이어 "거기서 그냥 멘털이 갈렸다. 그때부터 기분이 언짢고 속이 안 좋았다"고 고백했다.

앞서 옥순과 정희는 순자가 방 안에 있는 상황에서도 큰 목소리로 영숙을 노골적으로 응원하며 순자에 대한 이야기를 나누는 모습으로 눈살을 찌푸리게 했다.

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이를 지켜보던 MC 데프콘은 순자가 옆방에 들릴까 조용히 대화하는 모습을 지켜보며 "안타까운 게 이쪽 방은 속삭이고 저쪽 방은 왁자지껄 떠든다. 너무 공평하지 못하다"고 지적했다.