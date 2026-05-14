장영란 남편, '400평 병원 폐업'했지만 야망 넘쳐…"병원 2개? 결국 인정받을 것"

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[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 장영란이 프랑스 파리에서 본 수정구슬 점 결과 남편 한창의 야망에 기뻐했다.

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13일 유튜브 채널 'A급 장영란'에는 '프랑스 점쟁이가 수정구슬로 본 장영란 가족의 충격적 미래?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상 속 장영란은 프랑스 파리 여행 중 코미디언 심진화와 함께 현지에서 유명한 점성술사를 찾아갔다. 루브르 박물관과 오르세 미술관 방문 후 점술가 코르니에르 씨를 만난 그는 터키식 커피와 수정구슬을 이용한 점술 체험에 나섰다.

점술가는 장영란이 남긴 커피 찌꺼기와 수정구슬을 살펴본 뒤 "당신은 결혼했고 자녀가 두 명 있다"고 말해 장영란을 놀라게 했다. 이어 "아이들이 공부를 잘할 것 같다. 의료 종사자가 보인다"고 덧붙였다.

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이에 장영란은 "남편이 한의사"라고 밝혔고, 점술가는 "자녀 중 한 명이 의사가 될 가능성이 있다"고 말했다. '목동맘'으로 자녀 교육에 열정적인 장영란은 놀란 듯 눈을 크게 떴다.

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또 점술가가 "병원이 두 개네요?"라고 물었고, 장영란은 "현재 육아 휴직 중이다"라고 답했다. 그러자 점술가는 "남편의 야망이 느껴진다. 앞으로 더 잘 되고 싶어 한다. 그래서 인정받게 될 것"이라며 박수를 쳤다. 이에 장영란은 "남편이 인정받으면 더 좋다"며 만족스러운 반응을 보였다.

특히 장영란은 과거 방송을 통해 자녀 교육에 관심이 많다고 밝힌 바 있어, 예상치 못한 점괘에 더욱 기쁜 표정을 감추지 못했다.

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한편 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 한창은 2021년 400평대의 한방병원을 개원했으며 당시 장영란은 이사로 재직했다. 하지만 지난해 한방병원을 폐업했으며, 최근 홀로 운영할 수 있는 한의원 개원을 준비하고 있다고 밝혀 화제가 됐다.

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olzllovely@sportschosun.com