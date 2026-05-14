남진, 촬영 중 여배우에 몰래 키스 "연기하다 보면 감정 고조돼"(동치미)

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[스포츠조선 김소희 기자]가수 남진이 당대 최고 여배우들과의 키스신 비화를 공개해 시선을 집중시킨다.

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오는 16일 방송되는 MBN '동치미'는 700회 특집-2부로 꾸며진다. 지난 1부가 '활동 연차 도합 166년' 가요계 레전드 라인업으로 큰 화제를 모은 가운데, 이번 2부에서는 '오빠들은 불같이 사랑했다!'는 화끈한 주제로 뜨거운 열기를 이어간다.

'이제는 말할 수 있는' 그 시절 뒷담화부터 레전드 오빠들의 거침없는 사랑 이야기, 냉탕과 온탕을 오가는 유쾌한 입담까지 쉴 새 없는 티키타카로 예능 포텐을 제대로 터뜨린다.

이날 남진은 "노래가 히트하면 영화로 제작됐다. 영화 60여 편 출연하며 당대를 대표하는 최고의 여배우들과 연기하며 키스신도 여러 차례 찍었다"고 말해 그 당시 엄청났던 인기를 실감케 한다.

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이어 남진은 "문화부 검열로 규제가 엄격했던 시절이었다. 입술이 닿는 것은 허용되지 않았다. 입을 가까이 대는 척만 해야 했다"고 회상해 놀라움을 안긴다.

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하지만 그것도 잠시, 남진은 "연기에 집중하다 보면, '사랑'이라는 감정이 들어가기 마련이다. 촬영하다가 마음이 갈 때가 있다. 그런 마음이 느껴지면 너무 복잡했다. 감정이 고조되면..."이라는 솔직한 고백과 함께 거침없는 토크를 이어가 모두의 귀를 쫑긋 세운다. 또 남진은 "카메라가 멀리 빠지면, 고개를 약간 돌려서 그냥 확 붙였다. 감독과 스태프 모두 멀리 있으면 잘 보였다"고 그 시절 열정 넘치던 '테토 남진'을 떠올려 현장을 뒤집어 놓는다.

여기에 조영남은 "믿을 수 없겠지만, 나도 영화를 찍었다. 영화 '내 생애 단 한번만'에서 트로이카 여배우 남정임과의 키스신이 화제가 됐다"고 키스신 앞 철저하게 매너를 장착(?)했던 일화를 공개해 웃음을 자아낸다.

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한편, 지난주 700회를 맞이한 MBN '동치미'는 2012년 11월 첫 방송을 시작으로 '국내 최장수 가족 토크쇼' 타이틀을 지켜왔다. 각계각층 패널들이 들려주는 진솔한 이야기와 속풀이 토크가 깊은 공감대를 형성하며 시청자들과의 소통에 성공, 스테디셀러 프로그램으로 자리매김했다. 이번 700회 특집-2부는 16일(토) 밤 11시 방송된다.