'74세' 이용식, 청력 이상에 병원行 "잘 못 듣고 자꾸 되물어" ('아뽀TV')

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[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 이용식이 청력 걱정에 정밀 검사를 받았다.

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14일 유튜브 채널 '아뽀TV'에서는 '원이엘 드디어 섰다!!!'라는 제목의 영상이 게재됐다.

딸을 재우고 거실로 나온 원혁은 TV를 크게 틀어놓고 있는 이용식에 "아기 자고 있는데 지금 TV 소리가 너무 크다"며 급하게 볼륨을 줄였다.

원혁은 "병원 한번 가보자. 요즘 청력검사도 많이 하더라"라며 "아버님하고 행사 다니면서 KTX 타고 다니면 이어폰 꽂고 있지 않냐. 이어폰 소리도 엄청 크게 들린다"고 걱정했다. 실제로 이용식은 이어폰을 뚫고 나올 만큼 큰 소리로 음악을 듣고 있었다. 원혁은 "이렇게 크게 들으시면 귀가 안 좋다

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이용식은 "50년 동안 방송하다 보니까 조명 때문에 눈이 나빠지고 무대에서 공연할 때 모니터에서 나오는 소리를 2~3시간 공연할 동안 계속 들으니까 귀에 무리가 간다"고 토로했다.

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이에 이용식은 병원에 가 정말 검사를 받기로 했다. 원혁은 "요즘 잘 못 들으시고 TV나 이런 것도 볼륨을 너무 크게 들으시고 자꾸 되물으셔서 걱정이 되더라. 연세도 적지 않으시다 보니까 청력검사를 해보면 어떨까 싶다"며 "사실 연세가 많아지다 보면 이런 증상들이 자연스럽게 생기기 때문에 별로 대수롭지 않게 생각하고 불감증이라 하지 않냐. 이럴 때 검사를 한번쯤은 해보시는 게 좋지 않을까 싶어서 왔다"고 밝혔다. 그러면서도 원혁은 "제가 보니까 약간 선택적인 것도 있는 거 같다. 장모님이 특히 잔소리하거나 듣기 싫은 소리를 하면 100% 못 들으시는데 맛있는 거 먹자 하면 잘 들으신다. 희한하긴 한데 선택적인 건지 절대적인 건지 진실을 파헤쳐보겠다"고 밝혔다.

다행히 검사 결과 별다른 이상은 없었다. 전문의는 "청력이 좋으신 편이고 연세에 비해서도 나쁘지 않다"고 밝혔다. 이에 원혁은 "귀가 좋으신데 왜 이렇게 못 들으시냐"고 물었고 전문의는 "아무래도 고음을 잘 못 듣는 편"이라 밝혔다. 그러자 이용식은 "앞으로 식사하라는 것도 저음으로 해야 한다. 아내가 고음으로 하면 잘 안 들린다. 저음으로 해달라"고 요청했다.

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wjlee@sportschosun.com