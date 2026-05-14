박나래, 어제(13일) 3차 경찰 조사 출석…'주사이모' 의료법 위반 혐의 소명

사진=연합

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[스포츠조선 이지현 기자] 개그우먼 박나래가 이른바 '주사 이모'로 알려진 여성에게 불법 의료 시술을 받았다는 의혹과 관련해 경찰에 3차 출석해 조사를 받은 것으로 알려졌다.

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14일 다수의 매체들에 따르면, 서울 강남경찰서는 전날(13일) 오후 1시께 박나래를 불러 의료법 위반 혐의 등에 대해 조사했다. 이번 조사는 지난 2~3월 진행된 두 차례 조사 이후 약 두 달 만이다.

박나래 측은 이번 조사에서 의료법 위반 및 특정경제범죄가중처벌법상 횡령 혐의 등에 대해 소명한 것으로 전해졌다. 특히 경찰은 이른바 '주사 이모'로 알려진 여성 A씨로부터 실제 불법 시술을 받았는지 여부를 집중적으로 확인한 것으로 알려졌다.

앞서 박나래의 전 매니저 2명은 지난해 박나래를 상대로 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 위반(명예훼손) 등의 혐의로 고소장을 제출했다. 이들은 박나래가 폭언과 폭행을 했다고 주장하는 한편, A씨를 통한 불법 시술 의혹도 함께 제기했다.

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이에 대해 박나래 측도 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의 등으로 맞고소한 상태다.

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경찰은 지난 1월 A씨의 자택 등을 압수수색해 의약품과 투약 장비, 고객 명부 등 관련 자료를 확보한 것으로 전해졌다.

한편 박나래는 이번 사건으로 MBC '나 혼자 산다', '구해줘! 홈즈' 등 다수의 예능 프로그램에서 하차하고 자숙 중이다.

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olzllovely@sportschosun.com