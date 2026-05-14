안선영, 캐나다 집 최초 공개 "신도시 사는 중, 변기 막혀 쫓겨날 뻔"

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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 안선영이 캐나다에서 지내는 집을 공개했다.

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14일 안선영 유튜브 채널에서는 '잊혀진 연예인 안선영의 캐나다 집 공개(+토론토를 오게 된 이유)'라는 제목의 영상이 게재됐다.

통창이 돋보이는 캐나다 집을 공개한 안선영은 "어깨 회전근개파열이 두 번 왔다. 짐을 매번 70kg씩 혼자 날랐다. 이런 의자 하나, 트롤리 하나 다 조립했다. 맨바닥에서 시작했다. 의자도 없어서 서서 밥 먹었다"고 토로했다. 아들의 하키 유학을 위해 캐나다 토론토로 온 안선영은 "토론토 말보로스라는 팀이 120년의 역사를 가진, 유소년 토론토 하키 리그 중에서도 명문 팀이라 볼 수 있다. 120년 역사의 한국 국적 선수는 서바로(아들)가 최초"라고 자랑했다.

제작진은 돈 모양의 휴지를 보고 관심을 보였다. 안선영은 "누가 돈 많이 벌라고 집들이 선물로 사줬는데 이거 때문에 변기 막혀서 저희 여기서 쫓겨날 뻔했다"며 "아들이 '엄마 나 100불로 똥 닦는다'하면서 까불면서 많이 뜯은 거다. 얘가 정말 돈처럼 뻣뻣하다. 화장실에서 쓰면 큰일난다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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제작진은 "어떤 동네냐"고 궁금해했고 안선영은 "일산 같은 곳이라 해야 될까? 공항 가깝고 학교가 집에서 보인다. 아이가 매일 새벽훈련을 가는 링크장은 5분이 걸린다. 학교, 하키, 집이 15분 거리 안에 모여있는 신도시 정도라고 생각하면 된다"고 밝혔다.

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안선영은 "우리로 생각하면 아파트 같은 곳인데 보통 캐나다는 타운 하우스에서 산다. 처음 토론토에 입문하면 눈이 오면 집에서 못 움직인다. 눈 치우는 게 보통 일이 아니라 해서 엄마가 아이랑 유학에 왔을 때는 처음에는 건물이 높고 정비해주시는 분들이 계시는 콘도 형식의 거주치를 추천해 주셔서 저도 유학원, 부동산을 통해 한국에서 계약하고 들어왔다"고 밝혔다.

안선영의 아늑한 집을 본 제작진은 "한국에서 안선영 이미지 하면 돈 많이 번 누나, 든든한 누나 해서 토론토에 오면 큰 저택 같은 거 해놓고 계신 줄 알았다. 저는 여기서 더 펼쳐질 줄 알았다"고 도발했다. 이에 안선영은 "여러분이 놓치고 있는 게 있다. 이 집은 공유공간에 모든 돈과 서비스가 들어가있다"며 프리미엄 공유공간으로 제작진을 데려갔다. 보안이 철저하다는 공유 공간에는 오피스 라운지, 다이닝 라운지와 헬스장 등 입주민을 위한 공간들이 있었다. 안선영은 "이제 좀 괜찮냐"고 물었고 제작진은 "아까는 이런 말 하면 많이 조심스럽지만 선배가 좀 많이 힘든가? 싶었다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com