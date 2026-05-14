김종국, 결혼하고 확 바뀐 이미지..인터넷 뱅킹도 못했는데 "이젠 'AI 홍보대사'"(옥문아)

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[스포츠조선 김소희 기자] 가수 김종국이 AI 경진대회 홍보대사로 발탁됐다고 밝혔다.

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14일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 카이스트 교수이자 AI 연구자로 알려진 대한민국 대표 뇌과학자 김대식 교수가 게스트로 출연했다.

이날 오프닝에서 송은이는 "종국이가 얼굴에 AI, 디지털이 없는데 전 국민 AI 경진대회 홍보대사가 됐다"고 깜짝 소식을 전했다. 예상 밖의 발언에 출연진들은 "말이 되냐", "이게 무슨 일이냐"라며 술렁였고, 홍진경은 "은행 가서 입출금하는 사람 아니냐"며 인터넷뱅킹조차 하지 못하는 김종국을 언급해 현장을 웃음바다로 만들었다.

김종국은 섭외 당시 상황을 전하며 "연락이 오길래 매니저 동생한테 '확인해 봐라' 했는데 맞다더라"라며 다소 당황한 반응을 보였다. 그러면서도 "'김종국이 쓰면 전 국민이 쓰는 거다'라는 생각으로 저를 섭외한 것 같다"고 설명해 홍보대사 발탁 배경을 전했다.

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이에 홍진경은 "홍보대사인데 AI 약자는 당연히 아실 것 같다"고 질문을 던졌고, 김종국은 "저는 당연히 아는데 세찬이가 모를 거다"라며 자연스럽게 양세찬에게 화살을 돌려 웃음을 자아냈다.

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양세찬은 잠시 머뭇거리다 "뒤에는 Internet아니냐. A는 Another 같다"라고 엉뚱한 답변을 내놨고, 스튜디오는 다시 한 번 웃음바다가 됐다.

한편 김종국은 지난해 9월 양가 가족, 친척, 가까운 지인 등 하객 100여 명만 초대해 비공개 결혼식을 올렸다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com