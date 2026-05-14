김성수, ♥박소윤 "결혼까지 가면 좋겠다" 프러포즈에 '뽀뽀' 스킨십 예고

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[스포츠조선 이지현 기자] 배우 김성수가 박소윤의 고백에 스킨십을 예고했다.

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14일 방송된 채널A 예능프로그램 '신랑수업2'에서는 '성소 커플' 김성수-박소윤이 김성수의 어머니와 갑작스러운 '미니 상견례'가 펼쳐졌다.

이날 방송에서 김성수는 어머니를 모시고 '모자 데이트'에 나섰다. 이에 박소윤은 어머니를 위해 청바지와 스카프를 준비했고, 너무 마음에 들어하는 어머니를 보며 김성수는 "센스있다"며 흡족해 했다.

김성수는 어머니를 모시고 박소윤과 첫 데이트를 했던 포천 산정호수로 차를 몰았다. 때마침 박소윤에게 전화가 오고, 김성수는 박소윤에게 "저녁에 어머니랑 밥 먹는 곳으로 올래?"라고 기습 제안을 했다.

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이에 박소윤은 "갑자기?"라며 당황하면서도, "어머니가 괜찮으시면 가도 될까요?"라고 물으며 흔쾌히 저녁자리에 응했다.

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하지만 식당에서 마주한 세 사람은 어색한 분위기에 휩싸였다. 김성수가 박소윤의 옆자리가 아닌, 어머니의 옆자리에 앉아 더욱 미묘한 기류가 형성된 것. 이에 스튜디오에서도 의견이 분분했다. 송해나는 "아직 가족이 되지 않은 상황에서 거리감이 느껴진다"는 생각을 말했고, 이승철은 "논란의 여지가 있다"고 했다.

그런가 하면, 어머니는 박소윤에게 "뭐 하나 물어보고 싶은데, 성수랑 어디까지 생각하고 있는지"라고 돌직구 질문을 던졌다. 당황하는 박소윤을 대신해 김성수가 어머니에게 "엄마는 어디까지 생각하냐"고 전환했다.

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박소윤은 어머니에게 "앞으로 잘 만나는 것에 대해서 긍정적인 생각이시냐"고 물었고, 어머니는 "당연하지"라며 "아들은(김성수는) 아침에 일어나면 생각난다고 하더라"며 대신 고백을 전해 웃음을 안겼다.

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이후 박소윤은 인터뷰에서 "오빠를 만나면 만날수록 좋아하는 마음이 생긴다. 되게 좋은 사람이다 생각을 하고, 결혼까지 가면 좋겠다 생각한다"고 이야기해 김성수를 놀라게 했다.

이를 스튜디오에서 들은 김성수는 "6개월 정도 만났다"면서 스킨십 질문에 "다음주에 뽀뽀할 계획입니다"라고 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

olzllovely@sportschosun.com