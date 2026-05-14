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씨스타 보라, 3년 공백 이유 "정신 건강 안 좋아, 소속사도 안 들어갔다" ('조목밤')

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씨스타 보라, 3년 공백 이유 "정신 건강 안 좋아, 소속사도 안 들어갔다" ('조목밤')

[스포츠조선 이우주 기자] 씨스타 보라가 3년간 휴식기를 가졌던 이유를 밝혔다.

14일 유튜브 채널 '조현아의 평범한 목요일밤'에서는 씨스타 보라가 출연했다.

목소리에 고민이 많아 보이스 트레이닝까지 했다는 보라는 "평소 집중력, 정신력이 좋은 편인 거 같다"고 밝혔다. 조현아가 "그러면 정신이 건강하겠다"고 하자 보라는 "정신이 안 건강할 때가 있었는데 건강하려고 노력한다"고 밝혔다.

보라는 "처음엔 내가 그 정도로 안 좋은지 몰랐다. 오히려 안 바쁠 때 안 좋았다"며 "정말 어려운 건데 내가 이겨내야 하지 않냐. 그래서 정신 건강이 안 좋았을 때 내가 안 좋구나라는 걸 받아들이고 이겨내야겠다. 그렇게 단순하게 생각했다"고 밝혔다.

보라는 "내가 3년 동안 소속사가 없었다. 그때 일을 안 한 건 아니지만 옛날에 비해서 안 한 기간이 길다. 그래서 일부러 회사도 안 들어갔다. 그때 쉬는 거에 대한 죄책감이 많이 왔다. 그때 내가 계속 했던 말이 '너 언제 쉬어봤어? 지금 쉬어도 되잖아' 이렇게 말했다"고 밝혔다.

씨스타 보라, 3년 공백 이유 "정신 건강 안 좋아, 소속사도 안 들어갔다" ('조목밤')

이에 조현아는 "난 사실 내가 생각했던 너보다 너무 야무지고 단단하고 둥글둥글하다. 되게 넓은 사람 같다. 왜 이런 모습으로 TV에서 안 보여줬냐"고 물었고 나를 이렇게 꺼내준 사람이 없었다. 내 단점은 누군가가 앞을 터주면 앞으로 나갈 수 있는데 혼자 트기가 힘들다"고 털어놨다.

보라는 "나도 내가 마냥 밝은 사람인줄 알았다. 씨스타로 활동할 때도 활발하게 활동했다. 그 모습도 내가 맞다. 너무 가식 없고 내가 당연히 맞는데 내가 누구보다 어두운 사람이었더라. 나도 그 모습을 나중에 알았다. 난 어두운 사람인데 내가 밝은 걸로 포장하고 있었구나 싶었다. 앞으로는 그냥 나를 보여주고 싶다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

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