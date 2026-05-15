[인터뷰②] 유인식 감독 "차은우 200억 탈세 논란, 곤혹스럽지 않았다면 거짓말"('원더풀스')

사진=넷플릭스

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[스포츠조선 조지영 기자] 유인식(54) 감독이 배우 차은우에 대한 생각을 전했다.

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유인식 감독이 15일 오후 스포츠조선과 인터뷰에서 넷플릭스 시리즈 '원더풀스'(허다중 극본, 유인식 연출)에 대한 비하인드 에피소드를 밝혔다.

'원더풀스'는 1999년 세기말, 우연히 초능력을 가지게 된 동네 모지리들이 평화를 위협하는 빌런에 맞서 세상을 지키기 위해 고군분투하는 초능력 코믹 어드벤처를 다룬 작품이다.

유인식 감독은 '원더풀스' 공개 전 탈세 논란으로 잡음을 낸 차은우에 대한 이야기를 꺼냈다. 그는 "'원더풀스'에서 정석적인 남자주인공이 필요했고 이 캐릭터는 신비함과 미스터리함이 공존하는 캐릭터였다. '원더풀스'의 초반과 중반의 중요한 동력이 되는 캐릭터였는데, 특히 속을 잘 모르겠지만 한편으로는 어리바리한 모습도 가져야 했다. 여기에 동화 같은 훈훈한 이미지도 있었으면 했는데 그게 차은우였고 꼭 합류해주길 원했다"고 애정을 전했다.

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앞서 차은우는 국세청으로부터 약 200억원 규모의 소득세 추징을 받아 공분을 샀다. 당연히 '원더풀스' 공개에도 많은 영향을 끼친 바, 이에 "이미 '원더풀스' 공개 시점이 정해진 상태였고 편집과 후반 작업도 된 시점에 기사로 차은우의 소식을 접하게 됐다. 작품에 참여한 일원으로서 곤혹스럽지 않았다면 거짓말일 것이다"고 솔직한 심경을 털어놨다.

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그는 "작품을 보면 알겠지만 '원더풀스'는 팀워크 시리즈다. 내가 연출자로서 고민해야 하고 판단해야 할 지점은 이 작품을 최대한 완성도 높여서 시청자에게 보여주고 제대로 판단 받을 기회를 주는 게 최선의 결정이었다. 정말 많은 사람이 이 프로젝트에 관여하고 있고 이 작품의 성패를 떠나 다들 노력을 많이 했다. 일단은 (논란을 떠나) 이 작품이 시청자에게 제대로 보여진 후 평가를 받았으면 좋겠다는 바람 뿐이다"고 덧붙였다.

군 복무 중인 차은우에 대해서는 "논란 이후 직접 통화를 하거나 만나지는 못했다. 현재 군 복무 중이지 않나? 건너 전해 듣기로 많이 마음을 쓰고 있다는 이야기를 들었다"고 조심스럽게 상황을 전했다.

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'원더풀스'는 박은빈, 차은우, 최대훈, 임성재, 김해숙, 손현주 등이 출연했고 허다중 작가가 극본을, '낭만닥터 김사부' '이상한 변호사 우영우' 유인식 감독이 연출을 맡았다. 15일 넷플릭스를 통해 전 세계 공개됐다.

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조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com