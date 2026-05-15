KCM 딸 "아빠는 나를 싫어해"...동생만 보는 父에 방석 투척 ('슈퍼맨')

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[스포츠조선 정안지 기자]가수 KCM의 둘째 딸 서연 양이 "아빠는 나를 싫어한다"라고 속마음을 털어놓으며 안타까움을 자아냈다.

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지난 14일 KBS '슈퍼맨이 돌아왔다' 측은 "'아빠는 나 싫어해!' 결국 서운함 터진 서연이"라는 제목의 예고편을 공개했다.

영상 속 아빠 껌딱지인 서연 양은 아빠 KCM이 자신의 말은 들어주지 못한 채 하온 군 육아에만 정신을 쏟자 "아빠는 나를 싫어한다"라고 털어놨다.

서연 양은 동생과 시간을 보내던 아빠에게 다가와 "밖에서 '둥글게 둥글게' 놀이 하고 싶다"라고 말했다.

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그러나 하온 군을 보느라 바빴던 KCM은 딸의 말을 미처 듣지 못했다. 서연 양은 "'둥글게' 놀이 하고 싶다"라고 다시 한번 부탁했고, KCM도 놀아주려 했지만 그 순간 하온 군이 울음을 터뜨리면서 결국 아들을 먼저 안아야 했다.

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이어 서연 양은 "머리를 묶어달라"고 부탁했지만, KCM이 잠시 아들을 내려놓자마자 다시 울음을 터뜨렸고 결국 또다시 동생을 안게 됐다. 반복되는 상황 속에서 서연 양의 서운함은 점점 커졌다.

결국 서연 양은 동생을 안고 있던 아빠에게 방석을 던졌고, KCM은 "왜 그러냐"라면서도 딸의 마음을 알아차린 듯 미안함을 감추지 못했다.

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KCM은 "많이 놀랐다. 서연이가 하온이를 너무 예뻐한다"라면서 "확실한 건 서연이가 아빠 껌딱지다. 그래서 마음이 안 좋고 미안하기도 하고 여러 감정이 교차한다"라며 서언 양이 혹시 상처받진 않을까 걱정했다.

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결국 서연 양은 혼자 방으로 들어가 속상함을 삼켰다. 그러면서 서연 양은 "아빠는 나를 싫어한다"라고 말해 보는 이들의 마음을 먹먹하게 했다.

anjee85@sportschosun.com