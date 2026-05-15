빠니보틀, ‘피의 게임’ 촬영 중 제작진에 쌍욕.."원래 솔직한 성격"

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[스포츠조선 이게은기자] 여행 유튜버 빠니보틀이 '피의 게임' 제작진을 향해 욕설을 날렸다고 고백했다.

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14일 '이면서다' 유튜브 채널에는 '여행도 일이 되면 싫어질까?'라는 제목의 영상이 공개됐다.

여행 유튜버 1인자 빠니보틀은 "난 내가 어떻게 살아남았는지 모르겠다. 유튜브를 처음 시작할 때 (동료 중) 1순위로 나락 갈 것 같다는 생각이 들었다. 성격도 지X 맞고 엄청 솔직하고 지르는 편이다. 알지 않나"라고 털어놨다. 이어 "'피의 게임' 촬영할 때 제작진과 한따까리 하지 않았나. 거긴 플레이어끼리 싸우라고 둔 곳인데 제작진이랑 싸웠다"라고 덧붙였다.

이에 "깜짝 놀랐다. '제작진 개XXXX들아'라고 했다. 제작진이 찍고 있는데 그렇게 말하는 사람 처음 봤다"라는 답이 돌아왔고, 빠니보틀은 "그건 아무것도 아니다. 'XXXX들아 뭐해 지금'이라고도 했다"라며 욕설을 그대로 노출했다.

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빠니보틀은 "현정완 PD와 할 때만 그렇고 다른 데서는 그렇지 않다. 다른 데서는 '작가님 저희 잠깐 얘기좀 합시다. 이건 아닌 거 같지 않아요?'라고 한다. 욕은 안 한다"라면서 "심하게 화를 낸 적이 있긴 한데 '왜 이러는 거예요' 이 정도다. 욕을 하고 부수진 않았다. '피의 게임'에서만 그랬다"라고 덧붙였다.

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joyjoy90@sportschosun.com