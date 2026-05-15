'넷째 임신' 김동현, 결국 명품시계 모두 처분.."여유 없다"

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[스포츠조선 이게은기자] '아이 넷' 아빠가 되는 전 이종격투기 선수 김동현이 현실 일상을 공개했다.

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15일 김동현의 유튜브 채널에는 집을 소개하는 영상이 공개됐다.

김동현의 집은 아내, 세 자녀까지 함께해 다복한 분위기를 자아냈다. 특히 김동현은 아내의 배를 만지며 "20주가 됐는데 배가 많이 나왔다"라며 뱃속 넷째도 언급해 눈길을 끌었다.

자신의 방에 자리한 금고를 공개하기도. 김동현은 시계 1개를 꺼내며 "아내가 결혼할 때 제게 선물해 준 유일한 명품 시계다. 그때 800만 원에 샀는데 지금은 더 올랐을 거다"라고 말했다.

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제작진이 미지근한 반응을 보이자 김동현은 "사실 명품 시계가 3개 정도 있었다. 제작진이 생각한 것보다 훨씬 비싼 거다. 첫째가 있을 때까지만 해도 팔지 않고 유지했는데, 둘째 낳고 한두 개 정리했고 셋째 낳는 순간 다 정리했다. 여유가 없다"라고 밝혔다.

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한편 김동현은 2018년에 결혼, 슬하에 1남 2녀를 뒀으며 넷째는 오는 10월 출산 예정이다. 김동현 최근 넷째 임신 소식과 더불어 정관수술 소식도 전해 화제를 모았다.

joyjoy90@sportschosun.com