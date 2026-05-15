류정남, 유재석 덕 '무도' 고정될 뻔했는데 "녹화 중 술 냄새 나 탈락" ('B급청문회')

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[스포츠조선 이우주 기자] 'B급청문회' 류정남이 '무한도전' 고정 기회를 술 때문에 날렸다고 밝혔다.

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15일 유튜브 콘텐츠 'B급 청문회'에서는 개그맨 김수영, 류정남, 유남석이 게스트로 출연했다.

허경환, 양상국과 함께 KBS2 '개그콘서트' 속 인기 코너 '서울메이트'에 출연했던 류정남은 당시 유재석의 픽을 받을 정도로 인기를 누렸다. 유재석이 MBC '무한도전' 식스맨 특집에서 류정남을 멤버 후보로 선택했을 정도. 남호연은 "지금 유재석 선배님이 양상국 형을 애착인형처럼 픽했다면 그전에는 류정남 형님을 픽했다. 저는 그때 당시 '개콘' FD였던 친구랑 같이 살았다. 무도 식스맨에 후보에 올랐다. 저는 이 얘기 다 안다"고 밝혔고 김수영 역시 "저희 후배들 사이에서도 정남 선배 대박났다고 얘기했다"고 밝혔다.

남호연은 "유재석 선배님이 류정남 씨를 픽했다. FD 친구랑 술을 마시다가 (류정남이) '무한도전 재석 선배님한테 연락 왔다. 어떡하냐' 이렇게 된 거다. FD가 아이디어가 좋다. 전날에 긴장되니까 이렇게 해보라고 같이 아이디어를 짰다"며 "그렇게 한잔 두잔 먹다가 기억을 잃은 거다. 눈을 떴는데 전화가 부재중이 50통 넘게 와있었다. 그때 집 앞에 유재석 선배님, 김태호 PD님까지 같이 왔다"고 설명했다.

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이에 류정남은 "가짜뉴스다. 촬영에 임했고 웃음도 많이 터뜨렸다"고 해명하며 "근데 들어보니까 술쪽으로 문제가 있더라. 저는 술을 좋아한다. 술 끊으라는 사람들은 자기들이 술 못 먹는 사람들이다. 술 마시고 실수를 안 하면 되지 않냐. 술을 좋아하는 사람인데 약속 시간을 한번도 어긴 적이 없다. 이건 재밌게 하려고 부풀린 것"이라 밝혔다.

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류정남은 당시 사건의 전말에 대해 "FD하고 술을 먹다가 너무 많이 마셨다. 제시간에 일어나서 맞이했는데 술 냄새가 많이 났다. 술병도 많고. 그러니까 '얘는 술은 좋아하는 사람이구나. 얘는 안 되겠네' 한 것"이라 설명했다.

이에 남호연은 FD 친구에게 직접 전화를 걸었다. 남호연은 "만약에 그때 정남이 형이 술을 안 마시고 '무도' 촬영을 잘했다면 인생이 바뀌었을까?"라고 물었지만 FD 친구는 "아니. 안 바뀌었을 거 같다"고 단호하게 말해 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com