"빌린 돈 안 갚고 명품백 사" 김숙 저격에 당한 연예인, 억울함 토로 "나 아냐"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 개그우먼 이장숙(개명 후 이리안) 김숙 돈을 갚지 않았다는 가짜뉴스에 억울함을 토로했다.

Advertisement

18일 유튜브 채널 '김숙티비'에서는 '32년 만에 만나는 거 실화임..?KBS 12기 동기 모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

김숙은 KBS 12기 동기인 공기탁, 홍석천, 이장숙과 32년 만에 만났다. 이장숙을 본 홍석천은 "95년 이후 처음 보는 거 아니냐"고 놀랐고 이장숙은 "그건 아니다. 오빠가 중간중간 기억 못하는 거다"라고 밝혔다. 이에 홍석천은 "내가 원래 여자들을 기억 잘 못한다"고 너스레를 떨었다. 김숙은 이장숙에게 "이 언니 이름 뭐지? 계속 바뀐다"고 물었고 이장숙은 "진짜 지금 이름은 이리안이다. 이리안으로 개명도 했다. 그걸로 활동도 하고 있다"고 밝혔다.

그런가하면 김숙은 이장숙에게 "장숙 언니한테 미안한 일이 있다. 괜히 이 언니가 오해 받은 일이 있다"고 밝혀 관심을 모았다.

Advertisement

김숙이 과거 '비보티비'에서 생활고에 시달리는 친구에게 50만 원을 빌려줬는데, 친구가 돈을 갚지 않고 중고 명품백을 샀다고 밝혔는데 해당 친구가 이장숙이라는 루머가 번진 것.

Advertisement

이장숙은 "숙이가 그 얘기를 해서 기사가 나왔는데 갑자기 내 SNS, 유튜브에 와서 다짜고짜 욕을 하더라. '돈 갚아라', '네가 김숙 돈 떼먹었지?', '이 나쁜 X. 중고 명품 사가지고' 해서 왜 그러나 봤더니 가짜뉴스 유튜버가 그런 기사를 읽다가 갑자기 내 이름이랑 사진을 떡하니 올린 거다. 그게 조회수가 200만이 넘었다"고 밝혔다.

이장숙은 "처음에는 숙이한테 얘기 안 하고 혼자 댓글으 썼다. 사실 아니니까 영상을 내려달라 했는데 내 댓글만 삭제하더라. 너무 안 되겠다 싶어서 숙이한테 연락을 했다"고 토로했다.

Advertisement

이에 김숙은 "언니가 조심스럽게 얘기했다. 빨리 얘기해줘야 하는데"라며 "심지어 김숙TV 계정으로 들어가서 '저는 이렇게 얘기 한 적 없고 다른 사람이 피해를 보고 있으니 영상을 내려달라' 했 는데도 소용이 없더라. 그래서 SNS에 언니랑 찍은 사진 올리고 언니가 아니라 했다. 그래도 안 믿는 사람은 안 믿는다"고 혀를 내둘렀다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com