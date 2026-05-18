'32kg 감량' 풍자, 제주살이 선언 "다이어트 중단"..노천탕→먹방 힐링

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 풍자가 제주 살이를 시작했다.

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풍자는 18일 유튜브 채널을 통해 '저 제주도살아요! 풍자의 제주살이 시작'라는 제목의 영상을 올렸다.

풍자는 제주도에서 머무는 일상을 담은 영상을 공개했다. 영상 초반 그는 "저 제주도 살러 왔다"며 "서울에서 할 수 있는 스케줄을 몰아서 다 끝내고 며칠 동안 제주도에서 쉬려고 왔다"고 밝혔다.

이어 풍자는 "국내에서 휴양을 제대로 즐길 수 있는 곳 중 하나가 제주도라고 생각한다"며 제주도에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 특히 숙소를 하루씩 옮겨 다니며 자신이 평소 가보고 싶었던 감성 숙소에서 머물 계획이라고 설명했다.

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풍자는 첫 숙소에 도착한 뒤 넓은 정원과 귤나무, 야자수, 노천탕 등을 소개하며 감탄을 쏟아냈다. 그는 "이 집 때문에 예약했다"며 야외 노천탕에 대한 만족감을 드러냈고, "이런 데서 살고 싶다. 제주도에 빠져서 이사 오면 어떡하냐"고 너스레를 떨었다.

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또 제주도 음식 사랑도 숨기지 않았다. 풍자는 고사리 해장국과 몸국, 빙떡, 뿔소라 등을 언급하며 "제주도 음식 진짜 너무 좋아한다. 제주도 있는 동안 다이어트는 잠시 멈출 것"이라고 말했다. 이어 숙소에서 제주식 음식과 수제 맥주를 즐기며 여유로운 시간을 만끽했다.

특히 풍자는 제주도의 자연 풍경에 깊이 빠진 모습이었다. 그는 "왜 많은 분들이 제주 한 달 살기를 하는지 알겠다"며 "언젠가는 자연 친화적인 소도시에서 여유롭게 살고 싶다"고 털어놨다.

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이어 "풍식구들(제작진)도 차례대로 제주도로 내려올 예정"이라며 "다 같이 진이 빠질 정도로 신나게 놀고 힐링하고 갈 계획"이라고 전했다.

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영상 말미 풍자는 "앞으로 제주살이 콘텐츠를 꾸준히 올릴 예정"이라며 "같이 행복함을 느낄 수 있는 영상이 됐으면 좋겠다"고 덧붙였다.

앞서 풍자는 32kg을 감량하며 화제가 된 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com