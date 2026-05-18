최준희 외할머니, 손녀와 화해 후 이모할머니와 정식 인사 "남은 인생 많이 놀러다니자"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 최진실의 모친이 손녀 최준희와 극적 화해한 후, 결혼식장에서 최준희를 키워준 이모할머니와 만났다.

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최준희는 18일 "웃긴 할마씨들 존댓말은 왜 쓰는겨ㅠㅋㅋㅋㅋㅋ 준희 키워줘서 고맙다구 인사하는 외할미 남은 인생 많이 놀러 다니자는 울 할미"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

공개된 영상 속에는 최준희의 결혼식장에서 만난 최준희의 외할머니와 이모할머니의 모습이 담겼다. 두 사람은 하객들이 지켜보는 앞에서 서로에게 90도로 인사했다. 특히 이모할머니는 최진실의 모친에게 "자주 찾아 뵙겠습니다"라고 밝혀 눈길을 모았다.

최준희는 지난 16일 11살 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 이 가운데 딸 최진실의 유산과 관련해 불화설이 불거졌던 외할머니와, 최준희가 친할머니처럼 따르는 이모할머니 모두 결혼식에 참석해 눈길을 모았다.

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외할머니의 결혼식 참석에 대해 유튜버 이진호는 18일 결혼식을 앞두고 외할머니와 최준희가 극적으로 화해했다고 밝혔다. 이진호에 따르면 최준희는 "내가 어려서 잘 몰랐다"며 외할머니에게 가졌던 오해를 풀고 자신의 철없던 행동에 대해 반성했다고. 이후 결혼식장에서 최준희는 외할머니와 팔짱을 낀 채 사이 좋은 모습을 공개해 모두를 안심시켰다.

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wjlee@sportschosun.com