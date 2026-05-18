조혜련, 김지민 앞 김준호와 뽀뽀 "혀만 안 넣으면 돼" 폭탄 발언 ('준호지민')

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[스포츠조선 이우주 기자] '준호지민' 조혜련이 김준호에게 뽀뽀하는 시늉으로 모두를 놀라게 한다.

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18일 유튜브 채널 '준호지민'에서는 '조혜련의 전성기는 지금부터'라는 제목의 쇼츠 영상을 게재했다.

김준호 김지민 부부의 집을 찾아온 다음 게스트는 조혜련. 대선배가 집에 온다는 소식이 김지민은 유달리 바쁘게 움직여 손님맞이를 했다. 최근 다이어트에 성공한 조헤련은 탄탄한 복근을 자랑했고 배를 만져본 김지민은 "돌덩이다"라고 놀랐다. 김지민은 김준호에게도 "만져봐"라고 했지만 김준호는 "남의 여자를"이라며 당황했다. 이에 김지민은 "뽀뽀해도 괜찮다. 입술. 혀만 안 집어넣으면 된다"고 밝혔고 조헤련은 김준호의 입술에 뽀뽀를 하는 시늉으로 모두를 놀라게 했다.

그런가하면 조혜련은 김준호 폭풍 디스에 나섰다. 조혜련은 김준호에 대해 "얘는 쫌스럽다. 자막 없으면 얘는 갖다 쓰지도 못한다"고 밝혀 김준호를 당황하게 한다.

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한편, 조혜련이 출연하는 유튜브 채널 '준호지민'의 새 영상은 오는 21일 저녁 6시에 공개된다.

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wjlee@sportschosun.com