"없어질까 봐 무서웠다" 공승연, '쿠싱증후군' 투병 정연 곁 지킨 눈물

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 공승연이 '쿠싱증후군'으로 투병했던 동생 정연을 곁에서 지키며 느꼈던 불안과 애틋한 마음을 고백했다.

Advertisement

20일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 데뷔 15년 만에 전성기를 맞이한 배우 공승연이 출연했다.

이날 공승연은 동생인 트와이스 정연과 서로의 버팀목이 되어준 이야기를 전했다.

정연은 "그때 언니한테 많이 의지를 했다. 당시 정신적으로 힘들었던 시기였다"라고 '쿠싱증후군'으로 투병할 당시를 떠올렸다.

Advertisement

이어 정연은 "언니가 나를 붙잡고 '너 몸이 좀 이상하다. 병원에 가야 할 것 같다'고 하더라"면서 "그 덕분에 내 정확한 진단을 알았다. '쿠싱'이라고 처음 듣는 단어였다"라고 회상했다. 그러면서 "언니 덕분에 치료도 잘 되고 건강해져서 고맙다"라며 "언니가 너무 핫하고 잘돼서 너무 좋다. 언니가 나의 친언니가 되어 줘서 고맙다. 미안하다"라며 눈물을 흘렸다.

Advertisement

공승연도 동생의 이야기를 듣고 울컥하는 모습을 보였다. 그는 "당시 정연이가 너무 힘들어하고, 혼자 두는 게 불안했다"라면서 "동생이 숙소 살 때도 계속 찾아갔고 우리 집에서 지내게 했다. 내가 직접 곁에 두고 돌보고 싶어서 '같이 살자'고 했었다"라고 했다.

이어 공승연은 "동생이 어느순간 없어져버릴까봐 걱정됐다. 정말 다 놓아버릴까봐 그게 무서웠다. 정연이가 어떻게 힘든건지 정확히 알 수 없다보니 저도 여러가지 시도를 많이 했다. 하지만 옆에 있어주는 것밖에 해줄 게 없더라"고 털어놨다. 그러면서 동생에게 "그동안 정말 많은 일들이 있었지만 너무나 건강하게 잘 이겨내 줘서 고맙다"라고 애정을 드러냈다.

Advertisement

한편 정연은 2020년 목 디스크 수술 이후 스테로이드제를 복용하는 과정에서 부작용으로 '쿠싱증후군'이 발생하며 체중이 급격히 증가한 바 있다. 이후 꾸준한 관리와 운동을 통해 건강과 체형을 회복해왔고, 트와이스 활동에 복귀한 뒤에는 안정된 컨디션 속에서 활발한 무대를 이어가며 많은 응원을 받고 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com