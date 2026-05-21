신하균X오정세, '극한직업'·'와일드 씽' 이어 '오십프로'…"이번엔 더 재밌을 것"

21일 상암동 MBC사옥에서 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회가 열렸다. 포즈를 취하고 있는 신하균(왼쪽), 오정세. 상암동=송정헌 기자 songs@sportschosun.com/2026.05.21/

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[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 신하균과 오정세가 영화 '극한직업', '와일드 씽'에 이어 '오십프로'로 재회한 소감을 전했다.

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신하균과 오정세는 21일 서울 마포구 상암 MBC 골든마우스홀에서 열린 MBC 새 금토드라마 '오십프로' 제작발표회에서 "저희의 관계성이 좋지 않기 때문에, 이번 작품에서는 더 재밌을 것 같다"며 "전작에서 보다 길게 호흡을 맞췄다"고 했다.

'오십프로'는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. '형사록', '나빌레라', '38사기동대'의 한동화 감독이 연출을 맡았다.

신하균은 10년째 대기 중인 국정원 요원이자, 오란반점 주방장 정호명을 연기했다. 오정세와는 영화 '극한직업', '와일드 씽'에 이어 '오십프로'로 재회해 시청자들의 기대를 모으고 있다. 신하균은 "'오십프로'에서는 캐릭터의 관계성이 좋지 않다. 그래서 더 재밌을 것 같다"고 밝혔다. 오정세는 "저희가 전작에서는 생각보다 짧게 호흡을 맞췄다"며 "반갑게도 이번 작품에선 길게 호흡을 맞춰서 재밌게 촬영했다"고 만족감을 드러냈다.

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한편 MBC 새 금토드라마 '오십프로'는 22일 오후 9시 50분 첫 방송된다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com