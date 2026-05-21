'민효린♥' 태양, 5세 아들 장난감 쇼핑 중 단호 "버릇 나빠져"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 빅뱅 태양이 단호한 아빠의 모습을 보였다.

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21일 추성훈의 유튜브 채널에는 '신오쿠보의 중심에서 뱅뱅뱅을 외치다 w. 내 돈생 영배'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

영상에서 추성훈은 태양에게 "결혼해서 아기도 있다며?"라고 물었고, 태양은 "아들이 이제 다섯 살이다"라고 답했다. 추성훈은 "아기 아빠가 이렇게 멋있냐"며 감탄했다.

이후 태양은 "요즘 아들이 비행기에 꽂혔다"며 아들을 위한 장난감 쇼핑에 나섰다. 이에 추성훈이 "큰 비행기를 좋아하냐. 작은 비행기를 좋아하냐"고 묻자, 태양은 "클수록 좋아한다. 자꾸 그걸 본인이 타고 싶어 한다"고 말해 웃음을 자아냈다.

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장난감 코너에 도착한 태양은 "비행기 모양의 장난감을 좋아하는데 의외로 비행기 찾기가 어렵다"며 신중하게 물건을 살펴봤다.

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이때 추성훈은 자동차까지 들어갈 수 있는 비행기 장난감을 발견한 뒤 "그러면 이건 내가 사주겠다"고 나섰다.

이어 태양은 또 다른 비행기 장난감을 발견했고, 제작진은 "이것도 사줘라"라고 부추겼다. 그러자 태양은 "아니다. 버릇 나빠진다"며 단호하게 선을 그었다.

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추성훈은 "있어서 다행이다. 만약에 아들이라면 나도 이런 걸 샀을 텐데 딸이라서 이런 걸 사는 기회가 없었다"며 흐뭇한 미소를 지었다.

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한편 태양은 2018년 배우 민효린과 결혼해 슬하에 아들을 두고 있다.