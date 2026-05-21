박나래 주사이모 "연예인 혜택 누려놓고..비슷한 입장문 발표해 사기꾼처럼 몰아"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 개그우먼 박나래 등 연예인들에게 불법 의료행위를 한 의혹을 받는 일명 '주사이모' A씨가 거듭 억울함을 호소했다.

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A씨는 21일 자신의 사회관계망서비스에 "그들은 평소에는 나를 '대표님'이라고 불렀고, 언론에 노출된 병원에서는 직접 '원장님들'에게 시술과 수술을 받아왔다. 시술받을 때는 사진과 상황까지 나에게 카톡으로 공유해 왔었다"라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진은 A씨가 누군가와 나눈 메시지를 캡처한 것으로, 병원 관련 사진도 포함돼 있다.

A씨는 "연예인 시술, 수술 예약은 특별히 일반인과 동선이 겹치지 않도록 조율해 줬다. 연예인 할인 등 각종 편의와 혜택 역시 나를 통해 모두 누려왔었다"고 주장했다.

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이어 "그런데 논란이 생기자 하나같이 비슷한 취지의 '입장문'만 발표하며, 마치 내가 수년간 그들을 속여온 사기꾼인 것처럼 몰아갔다"며 "적어도 실제로 어떤 '과정과 관계' 속에서 이런 사건들이 이루어졌는지는 당사자들이 누구보다 잘 알고 있을 거라고 생각한다"고 전했다.

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그러면서 "사실관계가 충분히 확인되기도 전에 한 사람을 사회적으로 낙인찍고 매도하는 방식이 과연 옳은 것인지, 난 '주사 이모'가 아니다"라고 덧붙였다.

한편 A씨는 국내 의사 면허 없이 개그우먼 박나래, 유튜버 입짧은햇님 등을 상대로 수년간 불법 의료행위를 해왔다는 의혹을 받고 있다.

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현재 A씨는 의료법 위반, 보건범죄 단속에 관한 특별조치법 위반, 마약류관리법 위반 혐의 등으로 경찰 수사를 받고 있으며, 지난 1월 말 출국금지 조치가 내려졌다.

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박나래, 샤이니 키, 입짧은햇님 등은 A씨를 국내 의사 면허를 소지한 의료인으로 알고 있었으며, 합법적인 왕진 진료로 인식했다는 입장을 밝힌 바 있다.