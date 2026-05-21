이게 토트넘 주장이지...매디슨 작심발언 "용납할 수 없고 창피한 일"

사진=더선 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]제임스 매디슨이 토트넘의 패배에 분노했다.

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영국의 더선은 20일(한국시각) '매디슨이 첼시전 패배 이후 경기력을 거침없이 비판했다'고 보도했다.

토트넘은 20일 영국 런던의 스탬퍼드 브리지에서 열린 첼시와의 2025~2026시즌 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 37라운드 경기에서 1대2로 패했다. 이날 패배로 토트넘은 9승11무17패(승점 38)를 기록하며 20개 팀 가운데 17위에 머물렀다.

로이터연합뉴스

토트넘은 무기력하게 무너졌다. 전반 18분 엔조 페르난데스, 후반 22분 안드레이 산투스에게 연속 실점하며 0-2로 끌려갔다. 매디슨은 마지막에서야 그라운드를 밟았다. 토트넘이 아껴둔 최후의 카드였다. 매디슨은 최근 부상에서 돌아왔다. 데 제르비 감독은 이제 막 부상에서 복귀한 상황인 매디슨을 무리하게 기용하지 않았다. 이날도 먼저 벤치에서 경기를 지켜봤던 매디슨은 투입 뒤 후반 29분 히샬리송의 득점으로 추격에 일조했다. 그러나 승패를 뒤집지 못했다.

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경기 뒤 매디슨은 스카이스포츠와의 인터뷰에서 "협상은 없다. 팀을 위해 (선을) 넘어야 한다. 우리는 이 팀, 팬들을 위해 모든 것을 바쳐야 한다. 토트넘이 이 위치에 있다는 것은 용납할 수 없다. 창피하지만 안타깝게도 현실이다. 이 상황에서 벗어나는 것은 우리에게 달려있다. 최종전은 중요한 날이 될 것이다. EPL 생존을 위해 좋은 성적으로 보답해야 한다"고 말했다.

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매디슨으로서는 아쉬울 수밖에 없는 상황이다. 지난해 여름 프리시즌에서 방한 행사로 한국 땅을 밟았다. 2년 연속 한국에 방문하며, 기쁨을 숨기지 않았던 매디슨의 활약은 오래가지 못했다. 매디슨은 3일 서울월드컵경기장에서 열린 뉴캐슬과의 친선 경기에서 후반 30분 교체 투입됐으나, 후반 41분 갑작스러운 고통 호소와 함께 교체됐다. 매디슨은 목발을 사용해 경기장을 빠져나갔다. 전방십자인대 부상으로 장기간 결장이 불가피했다.

매디슨은 이후 팀의 추락을 지켜만 봐야 했다. 오랜 기간이 걸린 재활 끝에, 시즌 종료 전에 팀에 돌아왔으나, 완벽하지 못한 몸 상태 탓에 경기를 제대로 소화할 수 없는 상황. 그는 팀을 위한 쓴소리로 마지막 최종전 승리를 다짐했다.

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한편 이번 경기 전 토트넘 주장 손흥민은 응원의 말을 보냈다. 손흥민은 "언제나 응원하고 있다. 토트넘이 해낼 수 있기를 바랄 뿐이다"고 했다. 반면 현재 주장인 크리스티안 로메로는 토트넘을 떠나 아르헨티나에서 월드컵 출전을 위해 부상 회복이 매진하고 있는 것으로 알려졌다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com