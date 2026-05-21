김병만, '사과無' 지각논란 사과 "빗길 정체 생각 못했다, 진심으로 죄송" [공식]

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 코미디언 김병만이 공식석상 지각 논란에 대해 결국 사과했다.

Advertisement

김병만은 21일 자신의 SNS를 통해 장문의 사과문을 게재하며 "최근 저의 불찰로 일어난 제작발표회 지각 상황에 대해 사과드리기 위해 이 글을 쓰게 됐다"고 밝혔다.

그는 "지난 20일 '생존왕2' 기자간담회에 참석하기 위해 19일 제주에서 올라왔다"며 "간담회 준비를 하고 당일 오전 일정에 나섰지만, 갑작스러운 날씨 변화와 빗길 정체를 생각하지 못한 잘못이 있었다"고 설명했다.

이어 "자리를 채워주신 기자분들을 기다리시게 했고, 결과적으로 저의 잘못으로 행사 일정이 늦어지는 상황이 만들어졌다"며 "이에 진심으로 사과드린다"고 고개를 숙였다.

Advertisement

또 "앞으로 스케줄을 조정함에 있어 더욱 세심하게 생각하고 만전을 기하겠다"며 "저로 인해 불편과 어려움을 겪으신 모든 분들께 다시 한 번 사과드린다"고 덧붙였다.

Advertisement

그러면서 김병만은 "어제부터 TV조선에서 '생존왕' 시즌2를 시작했다"며 "대만 오지에서 모든 스태프들과 출연진들이 열정을 다해서 촬영을 했다. 저의 불찰로 프로그램에 대한 기대가 줄어드는 일은 없었으면 하는 바람"이라고 전했다.

앞서 지난 20일 오전 서울 금천구 TV조선 가산동 스튜디오에서는 TV CHOSUN 글로벌 생존 서바이벌 '생존왕2' 기자간담회가 진행됐다. 이날 행사에는 김종국, 김병만, 육준서, 더보이즈 영훈, 이승훈 CP, 윤종호 PD 등이 참석했다.

Advertisement

당초 기자간담회는 오전 10시 시작 예정이었으나, 김병만이 우천으로 인한 교통 정체 등을 이유로 약 20분 늦게 도착하면서 일정이 지연됐다. 특히 출연진 사진 촬영이 끝날 때까지 취재진 입장이 제한되면서 현장에서는 불편함이 이어졌던 것으로 전해졌다.

Advertisement

논란은 김병만이 현장에서 별다른 사과 없이 행사를 진행한 점에서 더 커졌다. 앞서 지난 3월 '히말라야에서 기원하다' 발대식에서도 약 15분가량 지각했던 사실까지 재조명되며 "습관성 지각 아니냐"는 반응도 나왔다.

olzllovely@sportschosun.com