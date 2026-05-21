“촬영 중 성폭행 당해 중절 수술” 英 결혼 리얼리티 발칵..전 시즌 삭제

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[스포츠조선 박아람 기자] 영국 인기 결혼 리얼리티 프로그램 '블라인드 웨딩: 첫눈에 결혼했어요(Married at First Sight UK)' 출연 여성 3명이 촬영 과정에서 성폭력 피해를 당했다고 주장해 파장이 확산되고 있다. 논란이 커지자 영국 방송사 채널4는 프로그램 전 시즌을 플랫폼에서 삭제하고 외부 검토에 착수했다.

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20일(현지시간) BBC·CNN 등 외신에 따르면 영국판 '블라인드 웨딩' 출연 여성 3명은 BBC 시사 프로그램 '파노라마(Panorama)' 인터뷰를 통해 상대 남성 출연자들로부터 성폭행 또는 동의 없는 성적 행위를 당했다고 폭로했다.

'블라인드 웨딩'은 처음 만난 남녀가 결혼식을 치른 뒤 일정 기간 함께 생활하며 관계를 이어가는 형식의 리얼리티 예능이다. 2013년 덴마크에서 처음 제작된 이후 미국·영국·호주 등 여러 국가에서 현지판이 만들어지며 인기를 끌었다.

한 여성 출연자는 촬영 중 상대 남성에게 수차례 거부 의사를 밝혔지만, 남성이 "당신은 내 아내니까 거절할 수 없다"고 말하며 폭력을 동반한 성폭행을 했다고 주장했다. 그는 화학 물질로 공격하겠다는 협박까지 받았으며, 당시 폭력적인 성관계로 몸에 멍이 들었다고 밝혔다.

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이에 대해 해당 남성 측 법률대리인은 BBC에 "모든 성적 접촉은 전적으로 상호 합의 아래 이뤄졌다"며 의혹을 전면 부인했다. 제작사 CPL 측 역시 "당시 확인된 멍 자국은 거칠지만 합의된 성관계 과정에서 발생한 것으로 설명받았다"고 해명했다.

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또 다른 여성 출연자는 합의하에 성관계를 시작했지만, 중간에 거부 의사를 밝혔음에도 상대 남성이 행위를 멈추지 않았다고 주장했다.

세 번째 출연자인 소나 맨더슨은 상대 남성이었던 브래들리 스켈리가 자신의 동의 없이 피임 기구를 사용하지 않았다고 주장했다. 그는 이후 임신중절 수술을 받았지만, 임신이 해당 행위 때문인지는 확인할 수 없다고 설명했다. 이에 대해 스켈리 측은 "두 사람의 관계는 상호 합의와 배려를 기반으로 한 관계였다"며 관련 의혹을 부인했다.

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논란이 확산되자 채널4는 스트리밍 서비스와 실시간 방송, 공식 SNS 채널에서 시즌 1~10 전편을 삭제하고 외부 기관을 통한 검토 절차를 진행 중이라고 밝혔다.

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채널4 측은 "과거 일부 출연자들과 관련한 심각한 비위 의혹이 제기됐다"면서도 "출연자 보호 의무와 사생활 문제를 고려해 구체적인 내용은 공개할 수 없다"고 설명했다. 이어 피해자 보호 조치가 미흡했다는 주장에 대해서는 "의혹이 제기된 당시 신속하고 적절한 대응이 이뤄졌다"고 반박했다.

프리야 도그라 채널4 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "이번 사안을 매우 심각하게 받아들이고 있다"며 "출연자 보호와 복지 시스템 전반에 대한 외부 검토를 진행하고 있다"고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com