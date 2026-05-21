황정민·조인성에 "누구세요?"...칸 기자회견서 무례한 질문 논란

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[스포츠조선 이지현 기자] 제79회 칸 국제영화제 경쟁 부문에 진출한 나홍진 감독의 신작 '호프(HOPE)'의 공식 기자회견에서 한 외신 기자의 돌발 발언이 현장을 싸늘하게 만들었다. 무대에 오른 한국 배우들을 향한 무례한 언급과 함께, 배우 부부를 향한 선 넘는 농담까지 이어지며 논란이 커지고 있다.

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'호프'는 지난 18일(현지시간) 프랑스 칸에서 공식 기자회견을 진행했다. 이날 행사에는 나홍진 감독을 비롯해 황정민, 조인성, 정호연, 마이클 패스벤더, 알리시아 비칸데르, 테일러 러셀 등이 참석했다.

하지만 한 외신 기자의 질문이 분위기를 급격히 얼어붙게 만들었다. 해당 기자는 먼저 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르를 언급한 뒤 무대 위 다른 배우들을 가리키며 "나머지 분들은 누군지 잘 모르겠다"고 말했다. 세계적인 영화제 공식 기자회견 자리에서 공개적으로 배우들을 무시하는 듯한 발언이 나오자 현장에서는 당혹스러운 기류가 감지됐다.

실제로 정호연과 테일러 러셀은 서로를 바라보며 난감한 웃음을 지었고, 조인성과 황정민 역시 굳은 표정을 감추지 못한 것으로 전해졌다.

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문제의 기자는 여기서 멈추지 않았다. 실제 부부인 마이클 패스벤더와 알리시아 비칸데르를 향해 "두 사람을 한 명의 출연료로 캐스팅할 수 있어서 함께 섭외한 것이냐", "부부 패키지 같은 개념이었느냐"는 취지의 질문까지 던진 것.

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이에 나홍진 감독은 즉각 "전혀 아니다"라고 선을 그었다. 이어 "한 분 한 분 따로 초대했고, 참여를 부탁드리기 위해 최선을 다해 설득했다"고 설명하며 무례한 질문을 정면으로 반박했다.

다만 기자회견 해프닝과 별개로 영화 자체를 향한 현지 반응은 뜨겁다. '호프'는 공식 상영 직후 약 7분간 기립박수를 받았고, 칸 영화제 공식 소식지 평점에서도 경쟁 부문 상영작 가운데 최상위권 평가를 기록하며 유력한 황금종려상 후보로 거론되고 있다.

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한편 '호프'는 비무장지대에 있는 호포항 출장소장 범석이 동네 청년들로부터 호랑이가 출현했다는 소식을 들은 뒤, 마을 전체가 비상 상황에 빠지며 벌어지는 일을 그린 작품이다. 황정민이 출장소장 범석을, 조인성은 마을청년 성기를, 정호연은 경찰 성애를 연기했다. 마이클 패스벤더·일리시아 비칸데르·테일러 러셀·캐머런 브리튼 등은 외계인 캐릭터를 맡았다.

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olzllovely@sportschosun.com