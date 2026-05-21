‘시각장애 유튜버’ 원샷한솔, 정민PD와 열애 고백.."여자가 희생하는 관계로 볼까 걱정"

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[스포츠조선 이게은기자] 시각장애 유튜버 '원샷한솔' 김한솔이 채널 PD와 열애 중임을 밝혔다.

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21일 '원샷한솔' 유튜브 채널에는 '이제는 솔직히 공개하는 우리의 연애 이야기 최초 공개'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 김한솔은 평소 함께 출연하는 정민 PD와 나란히 앉아 열애 사실을 발표했다. 알고 보니 PD이자 여자친구였던 것.

김한솔은 "제가 PD 정민이와 유튜브를 한 지 4년이 조금 넘었는데, 가장 많이 듣는 말이 '대체 둘이 무슨 사이냐'였다. 저희는 사귀고 있다. 연애 중"이라고 말했다. 그는 관계에 확신이 선 뒤 열애 사실을 공개하고 싶어, 뒤늦게 알리게 됐다고 밝혔다.

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첫 만남에 대해서도 밝혔다. '원샷한솔' 초창기 구독자였던 여자친구는 팬심으로 김한솔이 자주 찾는 카페를 찾아갔다고. 여자친구는 "이성적인 마음이 있어 찾아간 건 아니었다. 다만 채널이 더 성장할 것 같아서, 지금이 아니면 또 보기 어려울 것 같았다. 그래서 또 만나자고 했다"라고 떠올렸다. 그 후 만남이 계속 이어져 현재에 이르게 됐다고. 특히 당시 김한솔이 PD를 구하려던 시기와 맞물려 여자친구가 PD로 합류하면서 급격히 가까워졌다.

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김한솔은 "여자친구는 나를 잘 챙겨준다. 얼굴이 건조하다고 하면 다음날 수분크림, 토너 등을 잔뜩 가지고 온다. 그런 모습에서 감동받았다"라며 애정을 드러냈고, 여자친구 역시 김한솔이 편지를 통해 고백했다며 글자가 빽빽한 손편지도 공개했다.

끝으로 김한솔은 "저는 장애가 있지만 정민이는 장애가 없다. '여자가 희생하는 거 아니야? 불쌍해'라는 반응이 나올까봐 걱정이 되긴 했다. 하지만 이젠 확신이 생겨서 어떻게 해나가는지 보여주면 그런 말도 사라질 것 같아 공개하게 됐다. 함께 방법을 찾아나가면서 예쁘게 만나고 싶다"라고 말했다.

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여자친구 역시 "(김한솔은) 방법을 찾는 사람이다. TV에서 내가 본 시각장애인은 아무것도 못하는 사람으로 나왔는데, 넌 모든 걸 너무 잘 한다. 내가 도와줘야 하는 게 진짜 많을 줄 알았다"라며 애정을 드러냈다.

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한편 김한솔은 구독자 172만 명을 보유한 '원샷한솔'을 운영 중이다.

joyjoy90@sportschosun.com