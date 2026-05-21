파격 조합! 이강인+살라 한솥밥 가능성 '美 자본의 힘 대단하다'…AT 마드리드 영입 추진→홈구장 챔스 우승 시나리오 내세워

모하메드 살라. 사진=살라 업데이츠

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[스포츠조선 강우진 기자]아틀레티코 마드리드가 모하메드 살라의 영입을 노린다. 이강인도 영입 명단에 올라 있는 만큼 두 선수가 한솥밥을 먹게 될 가능성도 있다.

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스페인 피차헤스는 21일(한국시각) '아틀레티코는 큰 의미를 지닌 기회를 포착했다'며 '구단 수뇌부의 최우선 목표는 살라를 자유계약으로 영입하는 것'이라고 보도했다. 살라는 이번 시즌을 끝으로 리버풀을 떠날 예정이다. 리버풀은 살라의 이탈에 대비해 그의 대체자로 웨스트햄 유나이티드의 제러드 보웬을 검토하고 있다고 한다.

EPA연합뉴스

아틀레티코는 미국 투자펀드 아폴로의 강력한 자금 지원을 바탕으로 정상급 선수 영입에 나설 수 있게 됐다. 아틀레티코는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 우승 프로젝트를 통해 살라를 설득할 수 있다. 다음 시즌 아틀레티코의 홈구장에서 UEFA 챔피언스리그 결승이 열리기에 의미를 더한다.

매체는 '아틀레티코는 다음 시즌이 팬들에게 특별하고도 다시 오지 않을 시즌이라는 점을 잘 이해하고 있다'며 '라야드 에어 메트로폴리타노에서 UEFA 챔피언스리그 결승전이 열리는 만큼, 구단 기술위원회는 우승 가능한 스쿼드 구성을 의무라고 본다'고 전했다.

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아틀레티코가 상대해야 하는 적수는 사우디아라비아 리그의 알 힐랄이다. 아틀레티코는 해당 구단의 제안이 천문학적 규모가 될 것이라는 점을 알고 있지만, 구단의 위상에서 우위를 점할 수 있다고 믿고 있다. 살라의 고액 연봉을 충당할 각오도 하고 있는 것으로 전해졌다.

이강인. 사진=SNS

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아틀레티코는 훌리안 알바레스를 지켜내야 하는 과제도 있다. 이와 함께 파리생제르망(PSG)의 이강인 영입도 노린다. 살라와 이강인은 공통점이 있다. 두 선수 모두 공격 진영에서는 오른쪽 측면에서 뛰는 것을 선호한다. 뛰어난 드리블 능력을 갖추고 있으며 왼발을 주발로 사용한다는 점이 유사하다. 두 선수가 아틀레티코에서 공존하기 위해서는 이강인이 미드필드 진영에서 플레이메이커 역할을 맡는 방법이 있다. 아틀레티코가 알바레스를 지켜내지 못한다면 이강인을 제로톱으로 두는 방법도 고려 가능하다. 살라가 잉글랜드 무대를 떠나 스페인 라리가에서 뛰는 모습을 볼 수 있을지 팬들의 기대는 커지고 있다.

강우진 기자 kwj1222@sportschosun.com